Da venerdì 10 giugno 2022 su Netflix è possibile trovare la sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders. Ben 6 episodi in cui si tirano le fila delle vicende che vedono coinvolto il protagonista Thomas "Tommy" Shelby e tutti gli altri personaggi. Ma cosa succede nel gran finale? Ve lo spieghiamo noi!

Nel frattempo, se già non lo avete fatto, vi consigliamo di recuperare la serie ormai interamente disponibile sulla piattaforma del colosso dello streaming, in attesa dell'annuncio ufficiale della data d'uscita del film collegato ad essa.

Peaky Blinders 6: il finale spiegato

Sulla testa di Tommy Shelby (interpretato da Cillian Murphy) aleggia, insistente, la diagnosi del dottor Holford secondo cui il protagonista sarebbe presto morto di tubercoloma. Con il destino ormai segnato quindi Shelby affronta lo zio Michael Gray, proprio come profetizzato dalla zia Polly sul finale della scorsa stagione. Gray perisce sotto le mani del nipote che, ancora convinto di essere ormai in fin di vita, medita il suicidio.

Ma a fargli aprire gli occhi sulla verità dei fatti è la visione della figlia Ruby accompagnata da un articolo di giornale su cui appaiono Oswald Mosley e Diana Mitford, appena sposati, proprio in compagnia del dottor Holford.

Thomas capisce di essere stato vittima di un subdolo piano orchestrato da Mosley per toglierlo di torno, facendogli appunto credere di essere ormai in fin di vita e coinvolgendo quindi anche il dottore. Si scopre così che l'uomo grigio di cui spesso parlava Ruby era niente poco di meno che il dottor Holford alimentato dall'ideologia fascista e anche dall'odio, neanche troppo soffocato, per la famiglia Shelby, sua cliente.

Thomas Shelby muore? L'ultima scena della serie

Una volta scoperto il piano organizzato ai suoi danni in cui era inaspettatamente coinvolto anche il dottor Holford, Shelby si trova faccia a faccia proprio con lui. Sentendosi spacciato, il dottore cerca di accendere i sensi di colpa in Shelby, sostituendo la diagnosi di tubercoloma con una sorta di "pena da pagare" per il percorso fatto dal protagonista.

Thomas Shelby, che davanti a sé ha un ultimo bivio da percorrere ovvero il sentiero della sanguinosa vendetta e quello della giustizia, sceglie di percorrere proprio quest'ultima strada, lasciando vivere il dottore. Tornato al suo caravan lo ritrova in fiamme, vediamo così Thomas salire su un cavallo bianco.

Un'allegoria del cambiamento

Ed è proprio il cavallo bianco ad essere la chiave che spiega il significato dell'episodio conclusivo dell'ultima stagione di Peaky Blinders. I fan della serie infatti si ricorderanno che all'inizio della prima puntata della prima stagione Thomas Shelby cavalca proprio un cavallo, ma dal manto nero.

Il cavallo bianco su cui si allontana nell'ultima scena dell'ultimo episodio quindi non può che essere un'allegoria, segno di un cambiamento definitivo avvenuto nel protagonista, che si è ormai lasciato alle spalle il vecchio Shelby.

Se quindi non è propriamente esatto dire che Thomas Shelby muore, almeno in senso fisico, la serie ci mette davanti a quella che può essere considerata una morte e rinascita del protagonista stesso.