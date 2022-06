Si avvicina la data d'uscita in Italia dell'attesissima sesta stagione della serie Tv sui gangster inglesi. Protagonista indiscusso un eccellente Cillian Murphy. Tante le novità in arrivo!

Come hanno fatto diverse piattaforme di streaming, anche Netflix ha già aggiornato il proprio catalogo per giugno 2022 con le nuove proposte e le nuove stagioni delle vostre serie tv preferite. Tra queste c'è anche "Peaky Blinders" arrivata alla sua sesta ed ultima stagione! Ecco tutte le informazioni che abbiamo sulla data d'uscita ufficiale in Italia, le curiosità e le anticipazioni dei nuovi episodi.

"Peaky Blinders 6", la data d'uscita dell'attesissima ultima stagione della serie

Dopo un'attesa lunga due anni (la quinta stagione è uscita nell'ottobre del 2019), i fan di Thomas Shelby e la sua banda possono tornare ad immergersi nei paesaggi inglesi di inizio '900 con "Peaky Blinders 6". La serie tv ideata da Steven Knight e interpretata da un bravissimo Cillian Murphy è infatti arrivata alla sua conclusione dopo sei stagioni.

Stando a quanto annunciato dalla grande N rossa, la data d'uscita per l'attesissima stagione composta da 6 episodi che verranno tutti pubblicati sulla piattaforma, è ufficialmente prevista per il 10 giugno 2022. In attesa di poterla vedere quindi, ecco alcune anticipazioni su ciò che accadrà durante gli episodi e qualche curiosità attorno alla serie.

Tutte le anticipazioni

Le prime indiscrezioni che erano trapelate riguardo al gran finale parlavano di un collegamento con la prima stagione, una sorta di "chiusura del cerchio". Per il momento sappiamo che al centro dell'ultima stagione ci sarà la lotta intrapresa da Tommy Shelby contro sé stesso, alla ricerca continua ed estenuante di un equilibrio interiore.

Attraverso il personaggio di Mosley verrà poi rappresentata l'ascesa del fascismo nel Regno Unito, periodo storico che fa da sfondo alle vicende raccontate e Gina Gray, la manipolatoria moglie di Michael, farà parte di un piano spietato.

Steven Knight comunque, ha già promesso che "Peaky Blinders 6" sarà un finale col botto, con tanto di momenti al cardiopalma che faranno rimanere gli spettatori con il fiato sospeso.

Alcune curiosità: non solo serie tv per "Peaky Blinders"!

Una volta conclusa anche la sesta ed ultima stagione comunque, i numerosi fan di "Peaky Blinders" saranno contenti di sapere che non verranno lasciati in balia della malinconia che solitamente arriva quando si chiude una serie tanto amata.

Da mesi infatti giravano voci che sono state poi ufficialmente confermate: "Peaky Blinders" continuerà, ma sotto forma di film! La pellicola che comunque non uscirà prima del 2023 vedrà quasi certamente la presenza del protagonista assoluto della serie, Shelby appunto, ma si vocifera anche la presenza di attori dello star system hollywoodiano nel cast. Pare che anche Brad Pitt stesso vorrebbe una parte!

Tornando a parlare della sesta ed ultima stagione della serie, ad unirsi al cast sarà Stephen Graham, che interpreterà Hayden Stagg. Grande assente invece sarà Helen McCrory che prestava il volto al Personaggio di Polly Gray. L'attrice è venuta a mancare a seguito di una lunga malattia, lasciando nello sconforto parenti e colleghi.