Il ritorno di Cillian Murphy in Peaky Blinders: svelata la data di uscita del film

Peaky Blinders è stata una delle serie più viste in assoluto negli ultimi anni, raccogliendo l'affetto dei fan provenienti da tutto il mondo.

Proprio loro saranno felici alla notizia di un film tratto dalla serie: ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla trama al cast.

Il ritorno di Peaky Blinders: il film in uscita

La criminalità è stata più volte rappresentata all'interno di una delle serie più amate degli ultimi anni, Peaky Blinders, in cui a essere protagonista è una famiglia di Birmingham durante la Prima Guerra Mondiale.

A guidare la narrazione è Thomas Shelby, ruolo con cui Cillian Murhy ha raggiunto un patrimonio stellare, protagonista indiscusso di Peaky Blinders.

Nel corso delle diverse stagioni, Thomas dovrà affrontare diverse peripezie, affrontando diverse avventure con la sua famiglia gangster e con i loro rivali.

Numerosi I fan che sono rimasti delusi dal termine della serie, i quali però possono gioire alla notizia del grande ritorno all'interno di un film: ecco i dettagli.

Il film di Peaky Blinders: la novità presto in arrivo

La serie, distribuita inizialmente dalla BBC, è pronta a divenire uno spin-off con un nuovo attesissimo film.

Le voci riguardanti un probabile ritorno è giunta nel 2022, ma la certezza è arrivata pochi giorni, quando il regista Steven Knight ha annunciato alcune curiosità a riguardo.

Della trama non sono ancora giunte notizie, anche se ci sono state alcune importanti rivelazioni legate al cast del film.

Peaky Blinders: il ritorno di Cillian Murphy

Quando è stato annunciato il film spin-off di Peaky Blinders, si parlava di un possibile cameo di Cillian Murphy, uno dei vincitori agli Oscar 2024.

Negli ultimi giorni, però, è giunta la notizia ufficiale: l'attore sarà presente all'interno della pellicola e non sono con breve apparizioni.

Diversi sono gli attori che hanno preso parte alle diverse stagioni di Peaky Blinders e alcuni potrebbero fare ritorno nel film, tra cui Anya Taylor-Joy e Tom Hardy, anche se la certezza non è ancora arrivata da parte dei creatori.

Non resta allora che svelare la data di uscita del film.

La data di uscita del film Peaky Blinders

La novità del film Peaky Blinders sta per giungere sul grande schermo, date le imminenti riprese che inizieranno a partire da settembre.

Questi mesi saranno quindi decisivi per la stesura della sceneggiatura, per far sì che l'uscita del film possa avvenire nel 2025.

Leggi anche: Beetlejuice 2, il ritorno al cinema dopo 36 anni: quando esce, cast e primo trailer