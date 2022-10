Pechino Express 2023 sta tornando: viaggiatori pronti all’imbarco.

Partiranno a breve le riprese della nuova edizione del noto programma che porta in giro per il mondo una serie di coppie concorrenti, famose e non, che si andranno a confrontare su diverse sfide, per raggiungere la vittoria. Il percorso solitamente ha una durata di alcuni giorni o settimane e prevede diverse tappe: l’unione farà la forza.

Sono stati svelati i nomi dei conduttori che accompagneranno le coppie in questo viaggio in un continente ricco di tradizioni e cultura, oltre al percorso e tutti i concorrenti che prenderanno parte al programma.

Ecco le prime anticipazioni su Pechino Express 2023: quando inizia, chi sono i concorrenti e le coppie in gara, chi sono i conduttori e dove si svolgerà il viaggio.

Quando inizia la nuova edizione di Pechino Express 2023?

Sono iniziate le riprese della nuova edizione di Pechino Express 2023, il famoso show Sky Original prodotto da Banijay Italia, pronto a tornare dal prossimo anno sui canali Sky e in streaming su NOW.

Non ci sono ancora le date ufficiali, ma non appena le riprese saranno terminate verrà diffusa la data di messa in onda del programma.

Nel frattempo abbiamo scoperto alcune anticipazioni sui nomi delle coppie e dei concorrenti, sui conduttori del programma e sul viaggio che caratterizzerà la nuova edizione di Pechino Express 2023.

La road map

Il viaggio di Pechino Express 2023 sta per iniziare: per la prossima edizione sono state scelte delle tappe incredibili. I concorrenti si sfideranno in una serie di prove che si svilupperanno in India, Borneo malese e Cambogia.

Questi territori, ricchi di cultura e tradizioni, saranno il panorama della nuova edizione del programma: qui dove la spiritualità orientale di mischia con un paesaggio selvaggio, dove le rovine del passano si confondono con la modernità del presente.

La prima tappa del viaggio di Pechino Express 2023 è la città più densamente popolata al mondo, Mumbai, dalla quale si proseguirà alla scoperta del “sub-continente”, fino alle backwaters del Kerala. Si proseguirà nel Borneo Malese per poi raggiungere la capitale della Cambogia, Phnom Penh.

Il percorso si concluderà con la visita alla città di Angkor, che ospita un sito archeologico famoso in tutto il mondo.

Il premio finale per i vincitori sarà interamente devoluto a una ONG che opera presso i Paesi visitati nel corso del viaggio.

I conduttori

A guidare il viaggio delle coppie, famose e non, lungo un percorso ricco di insidie, sfide e colpi di scena ci saranno due conduttori: Costantino Della Gherardesca insieme a Enzo Miccio.

Costantino nel corso dell’ultima edizione era stato colpito da un brutto infortunio, che lo aveva costretto a rientrare a casa per degli accertamenti. Al suo posto è entrato il noto wedding planner, che tornerà anche quest’anno alla conduzione della nuova edizione.

Il ritorno a Pechino Express 2023 di Costantino Della Gherardesca a fianco di Enzo Miccio fa ben sperare negli ascolti.

Le coppie e i concorrenti

Ma chi sono i concorrenti della nuova edizione di Pechi Express 2023? Le coppie sono state svelate, con sorprese e colpi di scena.

Il cast si compone di una varietà di personaggi: dagli influencer alle avvocatesse, dai ristoratori agli attori, ex Miss Italia, modelle, novelli sposi, ex calciatori, insegnanti e alunni del programma “Il Collegio”. Non mancheranno le risate e il divertimento.

Ecco la lista delle coppie che parteciperanno a Pechino Express 2023:

Giorgia Soleri e Federippi (influencer);

Alessandra Demichelis (avvocato ed ex insegnante di sci) e Lara Picard (avvocato);

Joe Bastianich (chef) e Andrea Belfiore (musicista);

Dario Vergassola (attore) con la figlia Caterina;

Martina Colombari (ex Miss Italia 1991) con il figlio Achille Costacurta;

Federica Pellegrini e Matteo Giunta;

Carolina Stramare (ex Miss Italia 2019) e Barbara Prezja (modelle);

Totò Schillaci (ex calciatore azzurro) con la moglie Barbara Lombardo;

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (insegnante e alunno de Il Collegio).

Conosciamo i protagonisti del cast di Pechino Express 2023

Giorgia Soleri è un influencer molto conosciuta per il suo attivismo su alcune patologie “invisibili”, ma anche per essere la compagna di Damiano David dei Maneskin; mentre Federica Fabrizio, in arte Federippi è un’attivista impegnata nella difesa dei diritti sociali.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore condividono la passione per la musica e per la cucina, così come Alessandra Demichelis e Lara Picardi condividono la professione di avvocato.

C’è poi la coppia padre e figlia, Dario e Caterina Vergassola (lui attore, lei consulente marketing), e mamma e figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta (lei ex Miss Italia, lui neo influencer e modello).

E ancora, c’è la coppia di sposi novelli, Federica Pellegrini e Matteo Giunta; e la coppia di bellissime di questa edizione, Carolina Stramare e Barbara Prezja.

Infine, a Pechino Express 2023 ci saranno anche Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo (lui ex calciatore e lei modella), oltre alla coppia del Collegio formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.