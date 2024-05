Pechino Express volge al termine e dopo tante avventure e sfide estreme solo tre coppie di concorrenti sono arrivate alla tanto ambita serata finale. Il cammino vedrà impegnati i viaggiatori nel meraviglioso Stato dello Sri Lanka, in cui dovranno affrontare l’ultima tappa tanto bramata.

Le anticipazioni della finale di Pechino Express

Possiamo aspettarci di tutto dalla finale di Pechino Express, che andrà in onda stasera, 9 maggio 2024, in diretta su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW. Dopo aver attraversato la Rotta del Dragone ed aver viaggiato in Nazioni come il Vietnam e il Laos, il viaggio dei concorrenti terminerà in Sri Lanka.

Sono solo tre le coppie che percorreranno la tappa finale del viaggio e solo una di essere si aggiudicherà la vittoria del programma. Quasi sicuramente non mancheranno colpi di scena ed episodi ad alta tensione ma per ora non si può spoilerare nulla, fatta eccezione per il percorso che seguiranno i concorrenti.

I partecipanti in gara partiranno dal parco archeologico di Ranmasu Uyana e dopo un lungo percorso dovranno raggiungere la tappa intermedia posta alle grotte di Dambulla. Infine, l’ultimo step con traguardo finale è fissato in uno dei luoghi più belli dello Sri Lanka: la rocca di Sigiriya. Sarà proprio lì, tra le distese naturali dello Stato asiatico, che verranno premiati i vincitori.

Le coppie ancora in gara

Come già ampiamente anticipato, a contendersi la vittoria finale del programma sono tre coppie:

I Pasticcieri ;

; Le Amiche ;

; Italia Argentina.

I primi due sono i fratelli pasticcieri Damiano Carrara e Massimiliano Carrara. Nonostante ci siano stati delle incomprensioni tra i due, hanno mostrato di essere molto uniti ed affiatati arrivando fino all’ultima tappa.

La seconda coppia è formata da due donne appartenenti al mondo dello spettacolo: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Dopo una partenza sprint hanno avuto qualche difficoltà a metà viaggio, riuscendo comunque a superare momenti difficili e spingendosi fino alla fine.

Infine, la terza coppia è composta da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. A differenza della coppia Le Amiche, le giovani di Italia Argentina hanno fatto molta fatica all’inizio del loro viaggio ma hanno messo il piede sull’acceleratore dopo aver trovato la determinazione giusta per arrivare in Sri Lanka, dove gareggeranno al massimo per ottenere l’ambita vittoria.