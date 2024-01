Pennelli da trucco: svelati i segreti dei make-up artist per pulirli alla perfezione

Quali sono i segreti per pulire e igienizzare i pennelli da trucco, in modo che non si rovinino? Scopriamo quali sono i trucchi più usati dai make-up artist.

Se c'è una regola d'oro nel mondo del trucco, è che la pulizia dei pennelli è il segreto per un'applicazione impeccabile, una pelle radiosa e un make-up da far invida alle star. Ma come possiamo garantire che i nostri amati strumenti di bellezza rimangano in condizioni ottimali? È qui che entrano in gioco i veri segreti della pulizia dei pennelli da trucco.

Oggi scopriremo insieme i segreti dei make-up artist per pulirli alla perfezione: ecco quali prodotti utilizzare.

Pennelli trucco: i segreti per pulirli al meglio

Immergiamoci in questo viaggio alla scoperta dei segreti per pulire i pennelli da trucco iniziando col primo, fondamentale segreto: la costanza.

La pulizia dei pennelli dovrebbe essere un rituale regolare all’interno di una routine di bellezza. Un'abitudine diligente garantisce che i pennelli rimangano privi di residui di trucco, evitando la proliferazione di batteri dannosi per la pelle.

Per evitare l’insorgenza di questi pericolosi microrganismi, gli esperti consigliano di pulire i pennelli da make-up almeno una volta a settimana. Questa indicazione vale per i prodotti con setole sintetiche.

Chi ha a disposizione dei set di pennelli con setole naturali, invece, può anche temporeggiare e lavarli dopo qualche giorno in più. Senza però tardare eccessivamente le operazioni di pulizia, è ovvio.

Il limite massimo, qualora i pennelli non vengano utilizzati tutti i giorni, non dovrebbe comunque superare i dieci giorni al massimo. In caso contrario, potremmo andare incontro a pericolose infezioni.

Tra i segreti per pulire i pennelli da trucco c’è poi quello di evitare l’utilizzo di prodotti per struccare, come le classiche salviette. Queste ci vengono in aiuto quando non abbiamo tempo per la pulizia accurata, ma abbiamo comunque la necessità di rimuovere sporco e residui dai pennelli utilizzati.

Sostanze come le salviette struccanti o lo struccante liquido devono considerarsi come dei rimedi di fortuna, da utilizzare solo quando siamo particolarmente di fretta.

Dopo averli puliti con questi mezzi, dovremo aver cura di effettuare una successiva pulizia più accurata, in grado di rimuovere le impurità.

Leggi anche: Cosa sono gli occhiali da trucco? Ecco cosa dovete sapere prima dell'acquisto

Come pulire i pennelli da trucco in modo naturale?

In commercio, esistono diversi prodotti nati per la pulizia corretta dei pennelli: si va dai detergenti ai dischetti nati proprio per lavare i pennelli da make-up.

Tra i segreti per pulirli al meglio, comunque, ci sono anche quelli che prevedono l’utilizzo di prodotti totalmente naturali.

Per igienizzare questi tool, è possibile utilizzare qualche goccia di alcool. Se sfregato delicatamente sulle setole permetterà di rimuovere non solo ogni traccia di trucco, ma anche eventuali batteri. È chiaro che, dopo aver usato l’alcool, il pennello va poi risciacquato con acqua.

Altro metodo naturale molto utilizzato anche dai make-up artist è quello che prevede l’utilizzo del bicarbonato per igienizzare i pennelli da trucco.

Basta creare una soluzione con due cucchiai di bicarbonato disciolto in acqua e immergere i pennelli da pulire per almeno mezz’ora. Trascorso questo tempo, possono essere lavati con acqua e posti poi ad asciugare.

Gli step per una corretta pulizia

Ma, quando si tratta di pennelli da trucco, il segreto per pulirli e igienizzarli al meglio è quello di prendersi del tempo e lavare i nostri tool con un detergente.

Oltre a quelli creati specificamente per i pennelli da make-up, si può anche optare per sapone liquido delicato o shampoo, che permettono di rimuovere anche le tracce di trucco ostinate.

Una volta inumidite le setole, il secondi step per lavare i pennelli è quello di applicare il sapone prescelto. I pennelli vanno insaponati fino a quando l’acqua di risciacquo non sarà priva di tracce di trucco.

Eliminato il trucco residuo, quando le setole torneranno del colore originario sarà possibile procedere con l’asciugatura.

Per evitare di rovinare le setole, questo step non deve essere velocizzato in alcun modo. L’asciugatura, cioè, deve avvenire esclusivamente all’aria, senza usare fonti di calore accessorie.

Leggi anche: Ragnatele in casa? Con questi 7 rimedi naturali potrai dire addio per sempre ai ragni