Chi è Peppe Di Napoli: curiosità sul concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Il nome di Peppe Di Napoli ha attirato la curiosità del grande pubblico perché è stato scelto come concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Diventato celebre su TikTok grazie alla sua pescheria, scopriamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Peppe Di Napoli: chi è il concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Classe 1973. Peppe Di Napoli è nato nella città ai piedi del Vesuvio. Proprietario della Pescheria Di Napoli, tramandata dai nonni ai suoi genitori e poi a lui, è noto al popolo social proprio grazie alla sua professione. Da non confondere con il 'collega' che urla "Buongiorno pescheria", lui è colui che ha 'coniato' la frase "A cascata" mentre mostra il pesce.

E' diventato celebre su TikTok perché prende in mano i prodotti che vende nella sua pescheria e sbraita in favore di telecamera. Inoltre, dispensa ricette tradizionali e innovative che riscuotono parecchi apprezzamenti. Grazie al successo che ha ottenuto sui social, Peppe è stato chiamato a condurre il programma Do you like pesce? su Discovery+. Inoltre, ha partecipato ad alcune puntate de La prova del cuoco e ha scritto un libro di ricette intitolato La mia vita…a cascata.

Oltre alla ristopescheria di famiglia, Peppe di Napoli Gold che si trova nel quartiere Pianura della città ai piedi del Vesuvio, l'uomo è titolare di un altro locale identico a Torino, in Piazza Sabotino. A lavorare con lui c'è anche la figlia Aurora, che si occupa soprattutto dei social. Nel 2024, Peppe è stato scelto da Vladimir Luxuria come concorrente dell'Isola dei Famosi.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La vita privata di Peppe Di Napoli: moglie e figli

Peppe Di Napoli è sposato con una donna di nome Brunella. Dalla loro unione sono nati due figli, Aurora nel 2003 e Alessandro nel 2009. Il pescivendolo e la compagna si sono giurati amore eterno nel 2020, con una cerimonia che, ovviamente, è stata condivisa sui social.

Nel 2022 la pescheria di Peppe è stata colpita da un ordigno che esplodendo ha causato diversi danni al locale. Fortunatamente, l'uomo è riuscito a risollevarsi. Intervistato da Fanpage.it, ha commentato così il successo ottenuto grazie ai social: