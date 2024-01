Perfect day del regista Wim Wenders è un film meraviglioso, che ricorda ad ognuno di noi il valore delle piccole cose. Il significato, però, potrebbe non essere colto fin da subito.

Perfect day: il significato del film di Wim Wenders

Uscito nelle sale cinematografiche italiane il 4 gennaio 2024, Perfect day del regista tedesco Wim Wenders è stato premiato al Festival di Cannes e ha ottenuto una candidatura a Critics Choice Award. La trama è, all'apparenza, banale, ma bisogna scavare un po' più a fondo per trovare il vero significato della pellicola.

Ambientato nella Tokyo di oggi, il film vede come protagonista il sessantenne giapponese Hirayama. L'uomo ha un lavoro umile, pulisce i bagni pubblici della città. Pur essendo una professione poco soddisfacente, la svolge con una dedizione che fa impressione. E' meticoloso e attento ai dettagli.

Ogni giorno ripete le stesse azioni quasi in modo maniacale: prima c'è la pulizia personale, con tanto di taglio millimetrico dei baffi, poi c'è l'igiene altrui. Nel mezzo ci sono tante altre piccole attività, come il panino al parco nella pausa pranzo e le piante da innaffiare salvate dall'indifferenza dei cittadini.

Perfect day: il significato del film è racchiuso nel titolo

Hirayama porta avanti la sua vita in modo ammirevole, ma sono gli incontri a fare la differenza. Il protagonista di Perfect day non si perde neanche un minuto delle sue giornate che, pur essendo uguali, non sono mai identiche. Da Takashi, il ragazzo che rileva il turno pomeridiano di pulizia dei bagni, al senzatetto che sembra scollegato dalla realtà, passando per la proprietaria di un ristorante che gli riserva piccoli trattamenti di favore.

Per Hirayama il lavoro è fondamentale, ma lo sono ancora di più gli incontri umani. Il suo è uno dei tanti mondi di cui ogni persona fa parte e sembra proprio questo ciò che il film vuole trasmettere agli spettatori. Perfect day mostra realtà differenti, ognuna preziosa a modo suo.

Così come insegnano le filosofie orientali, il film invita a vivere il qui e ora, attimo per attimo, a cogliere la bellezza delle piccole cose. La quotidianità di Hirayama è semplicissima, per alcuni potrebbe apparire banalissima, eppure è nella semplicità che lo spettatore deve rintracciare il senso della sua vita.

Non a caso, Perfect day si apre con la città di Tokyo illuminata dalle prime luci del mattino, una metropoli che sta per svegliarsi, e si conclude con un’esplosione accecante che si concentra prima sul volto di Hirayama poi sull'alba di quello che può essere definito un nuovo giorno perfetto.