L'annuncio di Perla Vatiero che tutti i fan stavano aspettando: "Ora posso dirvelo"

Prima il trionfo alla diciassettesima edizione del Grande Fratello, poi il ritorno alla normalità, solo con "un pizzico" di popolarità in più: Perla Vatiero torna al lavoro e l'annuncio emoziona i fan.

Perla Vatiero, tra normalità e lavoro: l'annuncio sui social

La sua vittoria al GF per molti è stata assolutamente inaspettata e, tra i numerosi telespettatori del reality più seguito e chiacchierato di Canale 5, in molti sono convinti che la vera vincitrice morale sia Beatrice Luzzi. L'attrice si è fermata al secondo posto e la sua assenza al party organizzato dopo la finalissima ha fatto sospettare parecchi fan, impensieriti per la sua mancanza. Tuttavia, si era trattato solo di un malinteso: tra dimenticanze e impegni vari, Beatrice non era riuscita a prendere parte all'evento, ma non ci sarebbe nessuna amarezza per la vittoria sfiorata. Insomma, la reazione di Beatrice Luzzi davanti alla sconfitta è stata davvero inaspettata.

Perla Vatiero, complici forse le vicissitudini amorose con Mirko e il triangolo con Greta, ha conquistato i fan del reality, aggiudicandosi così la vittoria. La giovane gieffina si era già fatta conoscere sulle reti Mediaset, partecipando con il fidanzato Mirko a Temptation Island, salvo poi uscire separati e decisi a proseguire la propria vita l'uno lontano dall'altra. Nella casa di Cinecittà, invece, sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e hanno capito che la scintilla che li univa non è mai svanita. I due intanto si godono il loro amore e, fuori dalla casa, proseguono con la loro routine. Gli occhi dei riflettori e dei giornali di cronaca rosa sono, inevitabilmente, puntati su di loro, che nel frattempo sui social appaiono più felici che mai.

Perla si gode l'affetto del suo compagno, il sostengo dei fan e non solo: dopo aver conquistato la vetta più alta del podio, l'ex gieffina ha deciso di ritornare al lavoro. Chi ancora non conosceva il suo brand è già pronto a fare acquisti.

Il brand di Perla Vatiero: tante novità in arrivo

Perlytas è il nome del brand dell'ex concorrente di Temptation Island e GF, che sui social impazza e conquista i fan.

Perla ha prima condiviso su Instagram alcuni video del backstage di uno shooting di cui è stata protagonista, poi si è lasciata andare a un annuncio importante.

Dopo aver fatto da modella per un marchio di tute sportive, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con una palette di colori e la scritta “si ritorna a lavoro”, menzionando anche la sua azienda.

La vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello lavora nel mondo dell'abbigliamento online. Ha creato il suo brand, Perlytas appunto, che sul sito ufficiale è descritto come un marchio "che nasce dalla necessità di conciliare le passioni per la moda e per la fotografia". Inoltre, il brand: