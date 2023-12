Da Berlusconi a Cutugno, fino a Murgia: ecco chi sono i personaggi famosi morti nel 2023

Tantissimi personaggi famosi e vip che sono morti nel corso del 2023: dai volti celebri della televisione e del cinema (pensiamo ad esempio a Maurizio Costanzo e Michela Murgia) a quelli della politica (tra i quali Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi), dalla letteratura alla musica (con Tina Turner e Toto Cutugno), dallo sport alla moda.

Impossibile dimenticare chi ha scritto un pezzo di storia per il nostro Paese: ecco quindi chi sono i personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2023.

Personaggi famosi e vip morti nella prima parte del 2023

Partiamo dal 6 gennaio 2023, quando ci lasciava Gianluca Vialli, uno dei migliori centravanti degli anni '80 e '90: è morto all'età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas, contro il quale combatteva da ormai cinque anni.

Lo ricordiamo come allenatore, dirigente e capo delegazione della nazionale italiana (anche nell’Europeo vinto nel 2021).

Il 16 gennaio 2023 si è spenta Gina Lollobrigida (95 anni), una delle più grandi dive del grande schermo: tra i suoi film più celebri ricordiamo Pane amore e fantasia, Il gobbo di Notre Dame, La donna più bella del mondo, Venere imperiale e Buonasera, signora Campbell.

Le sue interpretazioni le sono valse numerosi premi, tra i quali sei David di Donatello, un Golden Globe e tre Nastri d’Argento.

Il 3 febbraio 2023 moriva Paco Rabanne, il celebre stilista francese ci ha lasciato all'età di 88 anni. Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ma oltre alla moda, Rabanne ha lavorato anche nel cinema: sono suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.

Il 24 febbraio ci lasciava Maurizio Costanzo: celebre giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore, è morto a 84 anni. Ha ideato decine di programmi radiofonici e televisivi prima di raggiungere grande popolarità con Bontà loro e con il Maurizio Costanzo show. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi.

Il 13 aprile ci ha lasciato Mary Quant (93 anni), stilista e icona della moda, era celebre per il lancio della minigonna, uno dei capi caratteristici della Swinging London degli anni ’60.

Il 24 maggio, invece, è morta Tina Turner, una grande icona della musica rock, che l'ha accompagnata nella sua carriera lunga 60 anni, portandola a vincere 12 Grammy. Tra le sue hit, indimenticabili Proud Mary, The Best e What's Love Got To Do with It.

Silvio Berlusconi ci ha lasciato il 12 giugno 2023: l'ex presidente del Consiglio è morto all'età di 86 anni all'ospedale San Raffele di Milano. Un personaggio che ha scritto la storia del nostro Paese: premier per 4 volte, parlamentare in 7 legislature, padrone di un impero economico immenso (da Fininvest a Mediaset), patron del Monza e fondatore di Forza Italia.

Personaggi famosi e vip morti nella seconda parte del 2023

Nella seconda metà del 2023 ci hanno lasciato altri grandi personaggi e vip italiani e stranieri: il 19 luglio moriva Andrea Purgatori, giornalista d’inchiesta, sceneggiatore e autore, aveva 70 anni.

Per anni cronista del Corriere della Sera, si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità. Si dedicò poi alla strage di Ustica. Autore di reportage, ha condotto su La7 Atlantide. Tra i suoi ultimi lavori c'è la partecipazione a Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi.

La cantante irlandese Sinead O'Connor è morta all'età d 56 anni, il 26 luglio scorso: celebre in tutto il mondo grazie alla sua cover di Nothing Compares 2 U di Prince, ma anche per il suo look con capelli rasati a zero.

Il 10 agosto moriva Michela Murgia, dopo una lunga malattia durata parecchi anni: scrittrice, drammaturga e opinionista, è morta 51 anni. L'esordio con Il mondo deve sapere, romanzo sul mondo dei call center. Tra le altre sue opere ricordiamo Accabadora (con cui ha vinto il Premio Campiello) e Chirù.

Il 22 agosto è morto Toto Cutugno: scomparso all'età di 80 anni, si trovava all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. L’artista, toscano d’origine, ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo nel 1980: la sua canzone più celebre e rappresentativa è L’italiano.

Il 15 settembre moriva l’artista colombiano Fernando Botero (91 anni), celebre per la rotondità delle sue figure.

Il 22 settembre moriva Giorgia Napolitano: l'ex Presidente della Repubblica Italiana è scomparso all'età di 98 anni. Storico dirigente del Pci, presidente della Camera e ministro degli Interni, oltre che capo dello Stato (il primo nella storia eletto per due mandati). Una carriera politica lunga 70 anni.

Il 25 settembre ci lasciava Matteo Messina Denaro, morto a 61 anni nel reparto detenuti all'ospedale San Salvatore de L'Aquila. Boss delle stragi, accusato e condannato per decine di omicidi, era stato arrestato il 16 gennaio 2023 dopo una latitanza durata 30 anni.

Lo scorso 28 ottobre ci ha lasciato Mattew Perry, il popolare attore americano, famoso per il ruolo di Chandler Bing nella serie Friends, è stato trovato morto nel suo appartamento a Los Angeles.

Mentre il 29 novembre moriva Henry Kissinger: l'ex politico americano (membro del Partito Repubblicano) si è spento nella sua casa in Connecticut all’età di 100 anni.