Personale, testo e significato della canzone di Mahmood e Geolier

Dopo Tuta Gold, Mahmood sforna un'altra hit: si tratta di "Personale", cantata con il rapper napoletano Geolier. La canzone è contenuta nell'album "Nei letti degli altri", uscito a febbraio 2024. "Personale" è un racconto introspettivo con un sound che sta spopolando sui social, specialmente su Tik Tok, dove è diventata virale. Ecco testo e significato del brano.

Personale, Mahmood e Geolier: il testo della canzone

Ecco il testo completo della canzone "Personale", composta da Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood), Emanuele Palumbo e Mike Kevin Gbaguidi:

Baby

Lo vedi sulla mia faccia

Tutto ciò che non dico

Per non darti fastidio

Lasciami

In pace per cinque minuti

Alla gara di solitudine

Sarei già sopra il podio

Mi si gela il cuore

Quando dici goodbye per davvero

Stiamo su due linee

Che non si incontrano

Perché non mi chiedi come stai

Mai

Sai che non mi vedrai

Su una Maserati white

Non è niente di personale

Ma-ma-ma-ma-mai

Preferisco l'hype

Per un cuore oversize, tu

Troppo personale oramai

Tu nun tiene mai nu segreto

Perché si 'o tiene nun 'o mantiene

Ij t'aspettasse mille minute

Però si fosse cuntento aroppe che t'he vestuto

E tu stai ballanno 'rinto 'o club

Però tutti quant' stanno guardanno

Qua nisciuno balla, stanno ferme

Tutt quant', pure 'e femmene

Nun ci trase 'rinto 'o ciel

Se viene tu cu' tutte 'e personalità che tieni

Ti piace 'o Lamborghini

Vuoi nu Bugatti

Ti piace Gucci sul LV

Pe' me si 'o fuoco 'e vote chiù friddo 'e l'inferno

Oppure niente

E simme chesto

Ma-ma-ma-ma-mai

Sai che non mi vedrai

Su una Maserati white

Non è niente di personale

Ma-ma-ma-ma-mai

Preferisco l'hype

Per un cuore oversize, tu

Troppo personale oramai

Nun me può vere' mai ca

Io te vengo a cerca'

Non è niente di personale

Ma-ma-ma-ma-mai

Preferisco l'hype

Ij vivo 'na vita oversize

Troppo personale oramai

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Personale, il significato della canzone

Quanto è difficile comunicare i propri sentimenti? Questo è il senso della canzone "Personale" in cui Mahmood e Geolier raccontano il senso di disagio, misto a frustrazione, nell'esprimere i propri stati d'animo. La conseguenza è una chiusura in se stessi, per questo nella canzone ritornano le parole “gara di solitudine”. A questo senso di incomunicabilità si contrappone il dolore per la persona amata che si allontana, della quale si spera un riavvicinamento.

Mi si gela il cuore

Quando dici goodbye per davvero

Stiamo su due linee

Che non si incontrano perché non mi chiedi: “come stai?”

Così il cantante preferisce una vita superficiale, invece di superare le barriere ed esprimere i suoi sentimenti. In questa scelta si nasconde la paura del coinvolgimento emotivo, il timore di mettersi in gioco e soffrire.