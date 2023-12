Persone più influenti della storia: dall’antichità a oggi, chi supera la prova del tempo

Per fortuna non sono presenti in elenco gli “influencer” come li intendiamo oggi. Le persone più influenti della storia sono quelle che davvero, dopo il loro passaggio in questo mondo, sono state in grado di lasciare un segno e migliorarlo.

Purtroppo però è possibile influenzare gli eventi storici anche in maniera negativa e infatti, al 15imo posto troviamo Hitler.

Ecco i migliori contributi alla storia da parte di filosofi e scrittori, artisti e musicisti.

Le persone più influenti della storia: l’analisi del Mit di Boston

Nello studio da parte degli studenti della nota università americana, i criteri esaminati sono differenti. Influenzare è un verbo che può assumere un’accezione positiva o negativa, a seconda dei contesti in cui si colloca il personaggio o l’evento in questione.

Ecco perché nella classifica troviamo anche Bob Marley o Marilyn Monroe, così come attori porno ad esempio.

C’è un altro dato interessante che emerge dall’analisi del Mit vale a dire che scrittori e filosofi sono stati più influenti dei politici.

Ecco qual è la top 10 delle persone più influenti della storia:

1. Aristotele 2. Platone 3. Gesù 4. Socrate 5. Alessandro Magno 6. Leonardo da Vinci 7. Confucio 8. Giulio Cesare 9. Omero 10. Pitagora.

Come si può notare dunque sono i filosofi a occupare i primi posti della classifica, con Gesù che invece si posiziona al terzo posto.

Lo studio presenta altre classifiche in parallelo, ad esempio riguardanti musicisti e attori. Ecco dunque che, in quest’ultima categoria, il nome di spicco è quello di Marilyn Monroe, in compagnia di Bruce Lee e Charlie Chaplin.

Per quanto riguarda i musicisti, il podio indiscusso va a Jimi Hendrix.

Oltre ai singoli personaggi, gli universitari hanno elaborato anche la classifica dei Paesi che vantano di aver dato i natali al maggior numero di geni della storia. Ebbene, nonostante si tratti di un Paese giovane dal punto di vista storico, sono gli Stati Uniti ad aggiudicarsi il merito di aver contribuito con il maggior numero di persone influenti, nel corso degli anni.

E per quanto riguarda l’Italia? Il nostro orgoglio sta in architetti del calibro di Bernini, Brunelleschi e Alberti. Dante Alighieri conquista una medaglia di bronzo come scrittore dopo Omero e Shakespeare. Però è proprio Alighieri a comparire anche tra i personaggi più influenti per quanto riguarda la musica e la pittura, aspetto che probabilmente in tanti ignoravamo.

Scopri quali sono le 5 biografie più consigliate da leggere.

Qual è la persona più influente della storia

Stando dunque agli studi presi come riferimento in questo articolo, è Aristotele la persona più influente della storia. Per trovare invece un personaggio della storia contemporanea si scende in 15ima posizione con Hitler.

Aristotele si colloca nella storia antica, nei secoli avanti Cristo, ed è greco. Universalmente è riconosciuto come una delle menti più innovative e prolifiche di tutti i tempi.

Vasta e profonda era la sua conoscenza, in tanti campi.

Il fine ultimo dell’uomo è la felicità. Ma sbaglia chi crede che sia da ricondursi alla ricerca del piacere. L’uomo felice è colui che, grazie a una coscienza razionale, sviluppa la propria essenza nell’ambito delle varie attività che svolge.

Aristotele ha dato un’impronta scientifica alla filosofia e insieme a Platone e Socrate si annovera tra i padri del pensiero filosofico occidentale.

Chi è l’uomo più influente del mondo

In questo caso, i parametri di riferimento per stilare la classifica sono differenti. Al primo posto ad esempio troviamo Jeff Bezos e a seguire:

• Tim Cook

• Steve Jobs

• Christine Lagarde

• Narendra Modi

• Elon Musk.

Si tratta solo di alcuni dei nomi presenti nella top 100 elaborata a cura della rivista Time.

Chi è la persona più famosa d’Italia

E volendo arrivare fino ai giorni nostri? Per soddisfare questa curiosità, riportiamo l’elenco riportato dal magazine IoDonna riguardante gli italiani più famosi nel mondo nel 2022.

Ecco chi ci rappresenta:

• Khaby Lame

• Chiara Ferragni (al momento in caduta libera, visto che perde follower)

• Gianluca Vacchi

• Valentino Rossi

• Fedez

• Mario Balotelli

• Gigi Buffon.

Chissà se anche questi personaggi riusciranno a superare la prova del tempo come è accaduto per storici e filosofi nei secoli addietro.