Pesciolino d'argento: ecco come eliminarlo con i rimedi naturali

Il pesciolino d'argento, anche se innocuo per l'essere umano, è un ospite indesiderato: ecco come eliminarlo definitivamente da casa.

Vi siete mai trovati a combattere contro il pesciolino d'argento? Pur essendo un animaletto innocuo, non è piacevole averlo in casa. Vediamo come eliminarlo una volta per tutte con i rimedi naturali.

Pesciolino d'argento: come eliminarlo con i rimedi naturali

Il pesciolino d'argento, il cui nome scientifico è Lepisma saccharina, è un animaletto piccolino, simile ad un verme ma dotato di zampette e antenne. Anche se non è pericoloso per l'essere umano, averlo in casa non è così piacevole.

Amante degli ambienti umidi e bui - detesta la luce - il pesciolino d'argento è ghiotto di amidi. Generalmente, va ad annidarsi negli angoli più nascosti di un armadio o di un cassetto, all'interno di un vecchio libro oppure nelle intercapedini tra le porte. Pertanto, dovete fare attenzione a tutti i luoghi privi di luce e poco accessibili.

Si ciba di tutto ciò che contiene amidi: dalla carta da parati alla colla che tiene insieme le pagine di un libro, passando per i tessuti delle magliette. Se vi state chiedendo come eliminarlo, la prima cosa da fare è tenere pulita la casa. Ricordate che il pesciolino d'argento è attratto dall'umidità, quindi cercate di arieggiare quotidianamente gli ambienti domestici.

Se questo animaletto è già penetrato nella vostra casa potete ricorrere ad alcuni rimedi naturali. Considerando che gli insetticidi sono dannosi, sia per gli esseri umani che per l'ambiente, è bene tenersene alla larga. Al contrario, optate per gli oli essenziali che sono efficaci ma non nocivi.

Pesciolino d'argento: dagli oli essenziali alla trappola fai da te

Tra gli oli essenziali più efficaci per eliminare il pesciolino d'argento ci sono: lavanda, citronella, ginko biloba e alloro. Vi basterà metterne qualche goccia nelle zone dove lo avete visto con maggiore frequenza: dagli armadi ai cassetti, passando per i libri.

In alternativa, potete posizionare sacchettini di lavanda essiccata, oppure foglie di alloro o ginko biloba nelle zone interessate dall'invasione. Che scegliate il rimedio naturale essiccato o l'oleolito, ricordate che dopo qualche tempo va sostituito perché l'effetto si esaurisce.

Infine, se i pesciolini d'argento sono particolarmente insistenti, potete optare per una trappola fai da te. Non dovete fare altro che prendere una grande patata, tagliarla a metà e scavarne un po' la polpa per creare una specie di caverna. A questo punto, posizionatela vicino alle zone interessate dal verme e lasciate agire per una notte intera. Al mattino vi troverete 'appiccicati' tutti gli ospiti indesiderati.

Volendo, potete ripetere l'esca fai da te nelle notti successive, in modo da essere sicuri al 100% di aver eliminato del tutto i Lepisma saccharina.