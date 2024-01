Piano a induzione, esiste un trucco per pulirlo ed eliminare i graffi: ecco come fare

Il piano a induzione è comodo e facile da pulire. Ma come farlo quotidianamente e come, invece, attuare una pulizia più profonda o eliminare i graffi?

Il piano a induzione è sempre più diffuso nelle nostre case. Una scelta che deriva dagli innumerevoli vantaggi rispetto ai tradizionali fornelli a gas.

Non solo maggiore sicurezza, dal momento che non c’è fuoco né gas, ma anche una più facile pulizia. Ma come pulire il piano a induzione?

Anche se la superficie liscia del piano in vetroceramica consente una pulizia più immediata e rapida, soprattutto per quella effettuata tutti i giorni, è sempre bene utilizzare gli strumenti e i prodotti più giusti per non rovinarlo.

Inoltre, uno dei problemi con cui deve fare i conti chi ha scelto il piano a induzione è la presenza di aloni, o peggio, graffi che possono andare a rovinarlo.

Nulla di irrimediabile! Esiste un trucco per rimuovere gli aloni ed eliminare i graffi dal piano a induzione.

Come si pulisce un piano di cottura a induzione

È sempre più presente nelle nostre case, perché garantisce maggiore sicurezza e si rivela essere molto più pratico dei fornelli a gas.

Se hai scelto di effettuare questo passaggio, però, devi essere consapevole di come funziona un piano a induzione. Ci sono, infatti, delle differenze sostanziali, a partire dal fatto che devi assicurarti di avere padelle e pentole adatte – con fondo ferroso – e utilizzare i prodotti giusti per pulirlo correttamente.

È fondamentale non utilizzare prodotti aggressivi che potrebbero rovinarne la superficie. Inoltre, ricorda di non effettuare alcune operazioni sul piano a induzione, per esempio tagliare gli alimenti, per evitare di riempirne la superficie di graffi.

Ma se questi si sono già formati? Non è un problema, perché c’è un trucco che ci permette di eliminarli.

Come togliere gli aloni dal piano cottura a induzione con un semplice trucco

Partiamo, innanzitutto, da una delle domande più frequenti: come pulire il piano a induzione senza lasciare aloni?

Per prima cosa, bisogna dire che in questo caso parliamo di pulizia ordinaria, cioè quella che metti in atto ogni volta dopo aver cucinato, per eliminare dal piano cottura residui e leggere incrostazioni.

In genere, questo tipo di pulizia va effettuato utilizzando una spugna o un panno in microfibra umidi. C’è chi preferisce usare l’acqua distillata per questa operazione, per evitare la formazione di macchie di calcare.

Qualora ci fossero anche schizzi di grasso o macchie più insistenti, puoi anche aggiungere alla semplice acqua un po’ di detersivo per i piatti. Alcune persone, inoltre, usano per quest’operazione anche il sapone di Marsiglia, con risultati apprezzabili.

Ma come togliere gli aloni dal piano cottura? Per prima cosa, prova a effettuare, almeno una volta a settimana, una detersione con una soluzione di acqua e aceto bianco, utile anche per eliminare macchie di grasso.

Presta, però, la dovuta attenzione alla fase di asciugatura. Dopo aver passato il panno inumidito con la soluzione, passa un panno asciutto su tutta la superficie. In questo modo, puoi dire addio agli aloni.

Come togliere le macchie insistenti dal piano a induzione

La pulizia quotidiana può non bastare. Quando sul piano cottura si sono formate macchie di grasso, incrostazioni o residui oleosi dovrai passare a una pulizia più profonda.

Di norma, con il piano a induzione viene fornito un raschietto fatto apposta per liberarsi delle incrostazioni. Utilizzalo aiutandoti con uno sgrassatore o altri prodotti per la pulizia del piano a induzione, lasciandoli agire sull’incrostazione per qualche minuto.

Alla fine, prevedi un ultimo risciacquo sempre con acqua, aceto e limone per lucidare il piano cottura.

Come non rigare il piano cottura e il trucco per eliminare i graffi

Per concludere, affrontiamo uno dei problemi più comuni di chi ha un piano cottura a induzione: la formazione di graffi.

Il piano in vetroceramica, pur avendo molte caratteristiche che facilitano la vita, è pur sempre molto sensibile a qualsiasi spostamento di pentole e padelle. È per questo motivo che graffiarlo risulta essere molto semplice.

Per prima cosa, va detto che per evitare che si formino graffi o altre imperfezioni, devi assolutamente evitare di trascinare padelle, pentole, ciotole e quant’altro, né usare il coltello o altre posate sul piano a induzione.

In secondo luogo, non usare mai prodotti aggressivi per la pulizia che, invece di aiutare, potrebbero rovinare il piano.

Quando i graffi si sono già formati, però, esiste un trucco che può aiutare a eliminarli del tutto. Puoi preparare una soluzione di bicarbonato e acqua tiepida, bilanciando gli ingredienti per ottenere una sorta di pasta che lascerai agire sul punto interessato per circa 20 minuti. Subito dopo, ripulisci con un panno umido.

In alternativa, esistono anche diversi prodotti che esercitano la stessa azione e che possono essere acquistati già pronti. Basti pensare alla pasta elimina graffi.

Qualsiasi sia l’opzione che sceglierai, eliminare i graffi dal piano a induzione diventa facile e veloce.

