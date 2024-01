Piastra del ferro da stiro bruciata o con residui? Ecco 3 semplici trucchi per pulirla

Se c’è una cosa che uomini e donne odiano fare in casa è stirare. E se a tale “odio” si aggiunge che il ferro da stiro se non correttamente usato può rovinarsi e rovinare i vestiti, allora l’odio cresce sempre di più.

In circolazione esistono un’infinità di tipologie di ferro da stiro, con piastre in ceramica in alluminio, a vapore ma tutte indifferentemente hanno bisogno di una corretta manutenzione.

Ad essere oggetto di pulizia è soprattutto la piastra. Se è vero che di solito il ferro non ha bisogno di una pulizia profonda è altrettanto vero che è necessario tenerlo pulito, per evitare che polvere e il grasso si accumulino sulla piastra prevenendo così formazione di macchie antiestetiche.

Ma allora come procedere alla sua manutenzione? Ecco 3 semplici trucchi per pulirlo a fondo in maniera del tutto naturale.

Piastra del ferro da stiro sporca? Ecco 3 semplici trucchi per pulirla

Utilizzare il ferro da stiro è una pratica sempre più odiata dalle casalinghe italiane.

In realtà molto spesso non se ne può fare a meno e pertanto per preservare l’integrità dei propri capi è necessario procedere con accuratezza alal pulizia della piastra.

Ciò permette di mantenere l'apparecchio in perfetto stato anche nel tempo permettendo di ottimizzarne il suo uso anche nel tempo.

La piastra del ferro da stiro per preservarla da sporco e da residui di calcare, deve essere pulita almeno una volta alla settimana. In commercio esistono tanti prodotti ma esistono anche rimedi naturali.

Non tutti lo sanno infatti, che oltre ai prodotti chimici in commercio, è possibile usare per pulire la piastra del vostro ferro da stiro i tradizionali rimedi della nonna.

Tra i più efficienti l’utilizzo del bicarbonato di sodio e l’aceto bianco diluito in acqua.

Naturalmente prima di iniziare a pulire la piastra è necessario scollegare l’elettrodomestico dalla corrente.

Un altro importante consiglio è quello di non usare mai pagliette metalliche o panni di acciaio per rimuovere le bruciature dalla piastra. Il perché è presto detto queste potrebbero graffiare in modo permanentemente la piastra rovinandola.

Inoltre è sconsigliato utilizzare detergenti chimici troppo aggressivi perché potrebbero danneggiare il metallo.

Molto usati sono gli stick appositamente creati, basta semplicemente strofinarli sulla parte da trattare e poi eliminare il residuo con un panno asciutto.

In alternativa molto economica è utilizzare il classico detersivo per piatti su una spugnetta abrasiva e poi asciugare con un panno morbido.

Piastra ferro da stiro, ecco come pulirla con rimedi naturali

Lo abbiamo detto prima, per pulire la piastra del vostro ferro da stiro oltre ai classici prodotti chimici che potrebbero però rovinare l’apparecchio, il trucco che tutti dovremmo usare è quello relativo all’utilizzo di una soluzione di aceto bianco e sale.

Per prepararla non serve che scaldare un po' di aceto mescolandoci dentro un po' di sale.

Una volta pronta la miscela bisognerà bagnarci dentro una spugnetta abrasiva e strofinarla sul ferro da stiro spento.

Fatto questo basterà semplicemente asciugarlo con un panno morbido.

Molti consigliano anche di usare solo l'aceto con un tappo di sughero. Il tappo andrà immerso nel liquido e passato sulla piastra calda del ferro da stiro. La piastra in questo modo risulterà perfettamente pulita.

Altro rimedio totalmente naturale per pulire la piastra del vostro ferro da stiro è l’utilizzo del bicarbonato insieme al succo di limone.

Basta miscelare insieme un cucchiaio di bicarbonato ed uno di succo di limone e il gioco è fatto. Mettere il composto su una spugna morbida è strofinare il tutto sulla superficie.

Una volta finito, asciugate con un panno asciutto morbido.

Non tutti lo sanno ma può essere usata anche la cera sciolta. Questa versata sulla piastra e strofinata con un foglio di giornale è un ottimo rimedio per eliminare macchie di bruciato facendola tornare splendente.

Come pulire ferro da stiro in ceramica

Se invece la piastra del vostro ferro da stiro è in ceramica è necessario qualche accorgimento in più.

Meglio non usare spugne abrasive e usare un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida per poi passarlo sulla piastra anche versando del detergente specifico per piastre in ceramica.

Una volta passato il panno strofinare la piastra con delicatezza per poi procedere ad asciugare con un panno asciutto.