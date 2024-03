Pierluigi Iorio: chi è, carriera, vita privata, moglie figli

Chi è Pierluigi Iorio? Volto noto del teatro e del cinema, ha deciso di partecipare al programma Pechino Express insieme a Nancy Brilli. Ripercorriamo la carriera dell'attore e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata: dal matrimonio ai figli.

Chi è Pierluigi Iorio: età, carriera teatrale e televisiva, Pechino Express

Pierluigi Iorio è nato a Napoli il 16 ottobre 1971, sotto il segno della Bilancia. Attualmente ha 52 anni. Nella sua carriera può vantare ruoli principali in moltissime opere teatrali. Ha fatto il suo debutto nello spettacolo Il medico dei pazzi di Aldo Giuffré.

Gli spettacolo più importanti a cui ha preso parte a teatro sono:

• Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta;

• La vedova allegra ;

• Mater Natura - Madre Madonna ;

• Un ragazzo di campagna ;

• Dove osano le fate, insieme a Nancy Brilli.

A proposito di Nancy Brilli, Pierluigi Iorio parteciperà insieme alla nota attrice romana all'undicesima edizione di Pechino Express. Il duo prende il nome di I #Brillanti.

Iorio è molto più noto al pubblico televisivo per aver preso parte a diverse fiction come:

• Vivere ;

• Un posto al sole ;

• Gomorra - Le serie ;

• Mina Settembre 2 ;

• Resta con me.

Oltre ad essere un attore di teatro, Pierluigi Iorio è anche un regista e tra le sue ultime opere realizzate vi sono: La Milonga del Fútbol (2023) e La guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano (2023).

La vita privata di Pierluigi Iorio: moglie e figli

Pierluigi Iorio è un uomo molto riservato sebbene goda di grande fama a livello nazionale. Non ha mai nascosto però di essere felicemente sposato e di avere un figlio. La moglie si chiama Ornella Foglia e il figlio nato dalla loro unione si chiama Antonio Iorio.

Ornella Foglia è una fotografa professionista e, come ha scritto sul suo profilo Instagram, è cresciuta in una famiglia di artisti e per molti anni la moda è stata il suo mondo. La moglie di Pierluigi Iorio ha frequentato l'Accademia della Belle Arti. Insieme vivono ad Agropoli, in provincia di Salerno.

Pierluigi Iorio ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato: @pierluigi.iorio11. L'attore è molto attivo su Instagram ed è solito condividere scatti relativi al suo lavoro, ma non mancano anche foto insieme alla famiglia, in particolare insieme alla moglie e al figlio.

