Chi è Piero Barone del gruppo Il Volo: carriera e vita privata del cantante lirico

Del gruppo Il Volo, composto da tre giovanissimi cantanti lirici, fa parte anche il tenore Piero Barone.

I tre componenti del gruppo che ha fatto sognare moltissime persone in tutto il mondo si sono conosciuti ancora ragazzi in una particolare circostanza: un talent show.

Piero Barone, la carriera

Piero nasce a Naro nel 1993. Sin da bambino si appassiona al mondo della musica, grazie alla sua famiglia che lo sprona e, in modo particolare, a suo nonno Pietro, che lo sollecita perché continui a seguire le lezioni di canto.

A 16 anni Piero partecipa al talent italiano Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Durante la gara incontra Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con cui successivamente formerà Il Volo.

L'esperienza in tv ha promosso l'immagine del trio in TV: non poco tempo dopo la formazione del gruppo dei tre "tenorini", questi sono stati notati da una major americana.

Il Volo è il primo gruppo italiano ad aver firmato un contratto con una grossa casa discografica americana, per la pubblicazione del loro primo album.

Dopo il primo debutto discografico, avvenuto nel 2010, il trio si è fatto riconoscere in molti paesi, collezionando anche diversi importanti risultati: dischi d'oro e di platino in Messico e in Venezuela e in altri paesi del mondo.

Nel 2015 avviene la consacrazione per il gruppo lirico: i tre cantanti partecipano alla 65esima edizione di Sanremo, condotta da Carlo Conti, aggiudicandosi il primo posto in classifica con il brano Grande amore.

Data la vincita al festival della musica italiana, lo stesso anno il trio ha partecipato all'Eurovision Song Contest, classificandosi al terzo posto e ottenendo il premio della critica.

Le volte di Sanremo per Piero Barone e Il Volo

Quella del 2015 non è stata l'unica partecipazione del gruppo al festival di Sanremo.

Dopo la loro prima vittoria sul palco dell'Ariston, grazie al brano Grande amore, il trio ha deciso di partecipare nuovamente nell'edizione del 2019, la 69esima.

La canzone con cui hanno gareggiato questa seconda volta è Musica che resta, con cui si sono guadagnati il terzo posto in classifica.

Il gruppo è stato scelto dal direttore artistico Amadeus per partecipare al festival della canzone italiana anche nella prossima edizione, quella del 2024.

Vita privata di Piero Barone

Nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Piero Barone ha dichiarato di essere single per il momento.

In passato ha avuto diverse relazioni con personaggi conosciuti, aggiudicandosi il titolo di "più mondano" del gruppo.

Molto chiacchierata è stata sicuramente la sua frequentazione con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano. La loro relazione è durata cinque mesi, a cavallo tra il 2018 e il 2019.

Successivamente ha frequentato Veronica Ruggeri, modella e inviata de Le Iene.

Secondo i rumors, infine, il giovane tenore avrebbe avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci: il gossip emerse in occasione dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che la showgirl prontamente smentì.

4 curiosità su Piero Barone

Ecco 4 curiosità che non ti aspetti sul tenore de Il Volo