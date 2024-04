Considerato uno dei conduttori più prolifici della televisione italiana, Piero Chiambretti sta per tornare in Rai dopo tanti anni di lontananza. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera, iniziata come dj, e la vita privata, segnata dalla battaglia legale con l’ex moglie per il mantenimento della figlia.

Piero Chiambretti: chi è il conduttore piemontese

Classe 1956, Piero Chiambretti è nato il 30 maggio ad Aosta, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, ma è cresciuto a Torino. Sua mamma era Felicita Chiambretti, poetessa e autrice di canzoni morta nel 2020 a causa del Covid. Ha mosso i passi nel mondo del lavoro nel 1976, come dj in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche del capoluogo piemontese, mentre dal 1981 al 1986 ha lavorato come animatore turistico sulle navi da crociera.

Nel frattempo, Piero ha partecipato ad alcuni provini, vincendo nel 1982 il concorso Rai Un volto nuovo per gli anni ’80. Così, nel 1985 è sbarcato su Rai1, nello show Il sabato dello Zecchino. Poco dopo è stata la volta del format per ragazzi Magic!. Il successo vero e proprio, però, è arrivato nel 1987, con il programma Va’ pensiero, seguito da Complimenti per la trasmissione e Prove tecniche per la trasmissione.

A questo punto, la carriera di Chiambretti ha preso il via. Ha condotto il Festival di Sanremo per due edizioni: nel 1997 accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini e nel 2008 con Pippo Baudo, Bianca Guaccero e Andrea Osvárt. Tra i programmi più famosi che lo hanno visto al timone, da Rai a Mediaset passando per La7 – si ricordano: Chiambretti c’è, Markette, Chiambretti Night – Solo per numeri uno, Grand Hotel Chiambretti, CR4 – La repubblica delle donne e Tiki Taka – La repubblica del pallone.

Qual è il nome di Chiambretti?

Piero Chiambretti, che all’anagrafe si chiama proprio così, ha avuto una vita sentimentale leggermente turbolenta, specialmente per la battaglia legale con la madre di sua figlia. Dal 2002 al 2009 è stato fidanzato con Ingrid Muccitelli, redattrice di Markette tra il 2004 e il 2006. A distanza di qualche mese dalla rottura, il conduttore ha iniziato una relazione con Federica Laviosa, che nel 2011 lo rende papà per la prima volta della piccola Margherita.

Il loro matrimonio, celebrato nel 2009, è giunto al capolinea nel 2016. Da quel momento è iniziata una battaglia legale per il mantenimento della bambina, che li ha portati anche a diversi botta e risposta a mezzo stampa. Alla fine della fiera, Piero è riuscito a vincere la causa, portando l’assegno da 3 mila e 1,500 euro al mese.

Quanti anni ha Margherita Chiambretti?

Margherita, figlia unica di Piero Chiambretti, è nata il 26 maggio 2011 dalla relazione con Federica Laviosa.

Cosa fa oggi Piero Chiambretti?

A distanza di tanti anni dall’addio alla Rai, nel 2024 Piero Chiambretti è tornato a lavorare in Viale Mazzini. I vertici gli hanno affidato due programmi sul terzo canale della televisione di Stato, uno in onda nella prima serata del martedì e l’altro quotidiano in access prime time. Al momento, non ci sono molti dettagli sulle trasmissioni, sappiamo solo che una dovrebbe debuttare a maggio e l’altra in autunno.

Che programmi ha fatto Piero Chiambretti?

Di seguito, tutti i programmi condotti da Piero Chiambretti: