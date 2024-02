Chi è Pierpaolo Pretelli: vita privata e curiosità sul conduttore e modello

Diventato popolare quando ha partecipato a Striscia la Notizia nei panni di velino, Pierpaolo Pretelli è pian piano riuscito a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Chi è Pierpaolo Pretelli: tutto sull'ex velino di Striscia la Notizia

Classe 1990, Pierpaolo Pretelli è nato il 31 luglio a Maratea, in Basilicata, sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, nel 2009 si è trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza. Per mantenersi agli studi ha fatto ogni tipo di professione ed è proprio svolgendo uno di questi, il modello, che si è avvicinato al mondo dello spettacolo.

Attratto dallo showbiz, Pierpaolo ha abbandonato l'università per tentare una carriera artistica. Nel 2013 ha debuttato nel programma I migliori anni di Carlo Conti, ma il successo è arrivato solo quando è stato scelto come velino di Striscia la Notizia accanto a Elia Fongaro. Nel 2018 è riapparso in tv come tentatore di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura, poi lo stesso anno è approdato a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella.

Nel 2020, Pretelli è stato scelto come concorrente del Grande Fratello Vip, mentre nel 2021 è entrato nel cast di Tale e Quale Show su Rai1. Finita questa avventura, è arrivato a Domenica In, dove Mara Venier gli ha affidato un gioco telefonico. A questo punto, la carriera di Pierpaolo è ormai decollata, specialmente nei programmi di Viale Mazzini. Nel 2024, Alberto Matano l'ha voluto come inviato de La vita in diretta al Festival di Sanremo.

Non solo televisione, in questi anni ha mosso qualche passo anche come musicista e dj. In collaborazione con Georgina, ha lanciato due singoli: Rondini (2020) e L'estate più calda (2021).

Chi è Paolo Pretelli: la vita privata

Pierpaolo Pretelli ha alle spalle una storia d'amore molto importante, che l'ha visto diventare padre di un bambino. E' stato fidanzato a lungo con Ariadna Romero, bellissima modella di origini cubane. I due hanno messo al mondo un pargolo nel 2017, il piccolo Leonardo. Oggi, anche se non sono più una coppia, hanno un ottimo rapporto.

Nel 2019, l'ex velino ha avuto una breve frequentazione con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini e Stash dei The Kolors. Il grande amore, però, è arrivato nel 2020, quando nella Casa del Grande Fratello Vip ha incontrato l'influencer persiana Giulia Salemi.

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli?

Attualmente, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è Giulia Salemi. I due, dopo l'avventura nella casa del GF Vip, sono andati subito a convivere a Milano. Negli anni hanno vissuto diversi alti e bassi, ma ad oggi sono ancora una coppia. Spesso si parla di matrimonio, ma per ora non c'è traccia di fiori d'arancio.

Chi è Pierpaolo Salemi?

Qualcuno crede che il cognome di Pierpaolo sia Salemi, ma la realtà è ben diversa. Il suo cognome è Pretelli, Salemi è quello della fidanzata Giulia.

Chi è la ex moglie?

Anche se Pierpaolo e Ariadna Romero hanno avuto una storia molto importante, non si sono mai sposati. Il fatto che abbiano messo al mondo un figlio, però, spinge qualcuno a pensare che la modella sia la sua ex moglie. Attualmente, Ariadna vive in America insieme al figlio Leonardo e al nuovo compagno. L'ex velino, appena gli impegni lavorativi glielo permettono, vola dall'altra parte dell'Oceano per stare con il bambino.

Dove lavora Pierpaolo Pretelli?

Attualmente, Pierpaolo Pretelli lavora in Rai, per la trasmissione La vita in diretta. Inoltre, continua ad essere modello, dj e, negli ultimi tempi, influencer.