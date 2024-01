Pietro Castellitto: chi è, età, carriera, genitori, fidanzata, figli

Chi è Pietro Castellitto? Nel mese di settembre 2023 è uscito il suo nuovo film, di cui è sia protagonista che regista, che ha riscontrato enormi consensi da parte sia del pubblico che della critica. Il giovane attore romano ha una madre e un padre già noti nel mondo dello spettacolo e dunque è un figlio d'arte. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Pietro Castellitto: chi è, età, carriera

Pietro Castellitto è nato a Roma, sotto il segno del Sagittario, il 16 dicembre 1991, attualmente ha 32 anni. Ha iniziato a recitare nel 2004, quando ha ottenuto il suo primo ruolo in un film del padre: Non ti muovere. Con il padre ha lavorato anche in altre due pellicole: La bellezza del somaro (2010) e Venuto al mondo (2012).

Castellitto ha studiato al liceo classico dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma e si è laureato in Filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Nel 2012, dopo le prime esperienze con il padre ha recitato nel film È nata una star?. Nel 2019 ha invece conquistato il primo premio cinematografico ai Nastri d'Argento grazie alla sua interpretazione nel film La profezia dell'armadillo (2018).

Nel 2020, Pietro Castellitto, ha fatto il suo esordio alla regia con la pellicola I predatori, che ha conquistato il premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Castellitto, per lo stesso film, ha vinto il David di Donatello nel 2021 come miglior regista esordiente. Il suo secondo film da regista, in cui interpreta anche il ruolo di protagonista, è Enea (2023).

Tra le altre pellicole a cui ha preso parte si ricordano: Freaks Out (2021) e Rapiniamo il duce (2022). Pietro Castellitto ha interpretato anche Francesco Totti nella miniserie Tv Speravo de morì prima (2021).

Chi sono i genitori di Pietro Castellitto

Come abbiamo già anticipato, Pietro Catellitto è figlio d'arte. Il padre del giovane attore e regista è Sergio Castellitto (1953), anch'egli attore e regista, e la madre è la scrittrice, regista e sceneggiatrice Margaret Mazzantini (1961).

Pietro Castellitto ha un fratello e due sorelle: Cesare (2006), Anna (2000) e Maria Castellitto (1997).

La vita privata di Pietro Castellitto: fidanzata e figli

Pietro Castellitto è molto riservato sebbene, da quando è nato, è abituato a stare sotto i riflettori e infatti della sua vita privata si sa davvero molto poco. In passato è stato fidanzato con l'attrice Matilda De Angelis con cui ha lavorato sul set del film Rapiniamo il duce.

Secondo alcuni rumors, Pietro Castellitto, oggi, sarebbe impegnato con la collega Benedetta Porcaroli, con la quale ha lavorato nel suo secondo film Enea. I due attori sono stati avvistati sul red carpet di Venezia 2023.

Pietro Castellitto, al momento, non ha figli e si sta concentrando principalmente sulla sua carriera da attore e regista.

