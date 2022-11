I Pinguini Tattici Nucleari sono una band strepitosa che ha portato un’aura personale e alternativa nel panorama musicale italiano. Con alle spalle successi incredibili, sono capaci di far cantare e ballare ogni volta che salgono sul palco. Dopo il soldout dell’11 luglio allo Stadio Meazza di Milano e del 23 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, possiamo vederli ritornare in carreggiata con l’annuncio di un nuovo tour, in vista della pubblicazione del quinto album "Fake News".

Siete curiosi di vedere in live una delle band più promettenti dell’indie pop italiano? Ecco dunque tutti i dettagli sulle date del tour 2023 e sui biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari: una breve presentazione per scoprire chi sono

I Pinguini Tattici Nucleari sono una band bergamasca formatasi alla fine del 2010. Partono dal nulla, autoproducendosi il loro primo EP nel 2012 e cantando in serate universitarie. Il loro primo album, "Il re è nudo", risale al 2014, subito seguito da un secondo, "Diamo un calcio all’aldilà’’, e da un terzo, "Gioventù brucata’’, rispettivamente del 2015 e 2016. Un’aria di cambiamento inizia a essere avvertita nel 2019, quando viene pubblicato da Sony Music l’album Fuori dall’Hype, e, soprattutto, quando ricevono il disco d’oro per il singolo Irene. Tuttavia, i Pinguini Tattici Nucleari spiccano definitivamente il volo quando partecipano a Sanremo 2020, classificandosi al terzo posto.

Pinguini Tattici Nucleari: tutte le informazioni su date e biglietti del nuovo Tour 2023

Lasciandosi alle spalle il Covid-19, nel 2022 i Pinguini Tattici Nucleari danno il via al ‘’Dove eravamo rimasti tour’’, nonché il primo tour nei palazzetti. Ora, sono pronti per ritornare sui palchi, questa volta degli stadi italiani, per far impazzire i fans a ritmo del loro indie pop. Infatti, nel 2023 prenderà avvio un nuovo tour, seguito dall’uscita del nuovo album ‘’Fake News’’. Ma quali sono le date e le città che potranno godere del tour 2023?

Dopo aver annunciato Milano e Roma, la band non si è fatta attendere per rivelare le altre date e città. Eccovi dunque un elenco di tutte le tappe del tour all’insegna del ritmo.

7 luglio a Venezia (Parco San Giuliano Mestre)

11 e 12 luglio a Milano (Stadio San Siro)

15 luglio a Firenze (Stadio Artemio Franchi)

19 luglio a Torino (Stadio Olimpico)

23 e 24 luglio a Roma (Stadio Olimpico)

27 luglio a Bari (Stadio San Nicola)

30 luglio a Messina (Stadio San Filippo) a Messina

13 agosto a Olbia (Red Valley Festival)

Per quanto riguarda i biglietti, il costo parte da 39 euro e possono essere acquistati su Ticketone. È bene ricordare che le date di Roma e Milano (23 e 11 luglio 2023) sono già soldout, dunque affrettatevi se non volete perdervi il concerto di questa band sensazionale.