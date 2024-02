Chi è Pino D'Angiò: vita, carriera, moglie e malattia del cantante di Ma quale idea

Pino D'Angiò è diventato famoso in Italia e all'estero negli anni '80, con le sue canzoni pop frizzanti e divertenti.

Tuttavia, negli ultimi anni il cantante è stato costretto a una pausa dalla musica a causa di una grave malattia per cui si è dovuto sottoporre a sei operazioni piuttosto invasive.

Ecco chi è Pino D'Angiò, il cantante di Ma quale idea.

Chi è Pino D'Angiò: vita e carriera del cantante

Pino D'Angiò, il cui vero nome è Giuseppe Chierchia, nacque a Pompei il 14 agosto 1952 e attualmente ha 71 anni. Suo padre, Francesco, era un ingegnere, mentre sua madre, Franca, insegnava. Durante la sua infanzia, la famiglia si trasferì a New York a causa del lavoro del padre.

Dopo il ritorno in Italia, Pino D'Angiò si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Siena. Nel frattempo, per guadagnarsi da vivere, iniziò a esibirsi in vari locali e in un'occasione incontrò il produttore discografico Ezio Leoni, il quale gli propose di pubblicare un singolo.

Nel 1979 uscì la sua prima canzone, intitolata "È libero, scusi?", che però passò inosservata. L'anno successivo, però, Pino D'Angiò pubblicò "Ma quale idea" e la canzone ottenne un grande successo in Italia e all'estero. Lo stesso anno, D'Angiò fu premiato come miglior paroliere d'Italia e iniziò a comporre brani anche per altri artisti, tra cui Mina.

Sempre nel 1980, il cantante ottenne la Gondola d'Argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Nel 1981, Pino D'Angiò fu tra i fondatori dell'associazione benefica della Nazionale Italiana Cantanti insieme ad altri artisti, tra cui Mogol, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Riccardo Fogli.

Negli anni '90, D'Angiò contribuì inavvertitamente alla creazione di un nuovo genere musicale, il "trance", con il brano "The Age of Love", che divenne un successo strepitoso. Nello stesso periodo iniziò a lavorare per la Rai, conducendo programmi televisivi e radiofonici tra i più seguiti. Debuttò anche a teatro, recitando in commedie musicali, e al cinema con un ruolo nel film "Il camorrista" diretto da Giuseppe Tornatore.

Nel 2001, D'Angiò fu il primo italiano a vincere il premio Rhythm & Soul Music Awards negli Stati Uniti.

Dopo una lunga pausa dovuta a una grave malattia, Pino D'Angiò tornò alla musica nel 2022 duettando con Franco126 nel brano "Scandalo". Nel 2024, duetta con i Bnkr44 durante la serata cover del 74esimo Festival di Sanremo.

La vita privata di Pino D'Angiò: chi è sua moglie e suo figlio

Nel 1979, Pino D'Angiò sposò Maria Teresa. La moglie lo ha sostenuto fin dall'inizio della sua carriera musicale e i due hanno sempre formato una coppia solida, senza mai separarsi.

Nel 1981, Pino e Maria Teresa hanno dato il benvenuto al loro figlio, Francesco. Tuttavia, Francesco ha scelto una strada professionale molto diversa da quella del padre, optando per una carriera come lobbista, occupandosi dei rapporti tra le aziende e le istituzioni governative.

Cosa è successo a Pino D'Angiò: la grave malattia che l'ha costretto ad allontanarsi dalle scene

Nel 2005, Pino D'Angiò scoprì di avere un sarcoma. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, i medici gli avevano dato non più di sei mesi di vita. Tuttavia, a sorpresa, durante un controllo tre mesi dopo, il cantante ricevette una notizia quasi incredibile: era guarito.

Purtroppo, la battaglia di Pino D'Angiò contro il cancro non terminò in quel momento. Infatti, il cantante dovette affrontare ben sei recidive di tumore alla gola e oggi è costretto a cantare senza le corde vocali. Inoltre, ha combattuto due volte contro un cancro ai polmoni.

Durante lo stesso periodo, Pino D'Angiò affrontò anche altri gravi problemi di salute, tra cui una trombosi agli arti inferiori, un infarto e un arresto cardiaco.

Quanti dischi ha venduto Pino D'Angiò? Il successo di Ma quale idea

Pino D'Angiò ha ottenuto il successo internazionale con il brano "Ma quale idea". Solo questa canzone, diventata un vero e proprio successo, ha venduto 2 milioni di copie in Italia e 12 milioni di dischi in tutto il mondo.