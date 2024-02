Ma quale idea di Pino d'Angiò: testo e significato del brano

I Bnkr44 interpretano nella serata cover del Festival di Sanremo 2024 il brano "Ma quale idea" insieme a Pino d'Angiò, cantautore italiano icona del pop anni Ottanta.

"Ma quale idea" è uno dei brani più di successo di Pino D'Angiò, all'anagrafe Giuseppe Chierchia, pubblicata nel 1980 dall'etichetta discografica Ri-Fi.

Ecco testo completo e significato del brano.

Il testo di Ma quale idea

L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente

Io mi sono avvicinato lei già non capiva niente

L'ho guardata m'ha guardato e mi sono scatenato

Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato

Le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca

Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho strapazzata

L'ho lanciata riefferrata senza fiato l'ho lasciata!

Tre le braccia m'e cascata era cotta innamorata

Per i fianchi I'ho bloccata e ne ho fatto marmellata!

Oh yea

Si dice cosi no?

E poi

E poi

Che idea!

Ma quale idea?

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

E' maliziosa ma sapra tenere a bada un superbullo buffo come te

E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è!

Che idea!

Ma quale idea

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

Attento lei lunga la sa!

Lei ti farà girare in tondo senza avere mai

Le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai!

M'è venuta una pensata

Nella tana l'ho portata

Le ho versato un'aranciata lei s'è fatta una risata

Al mio whisky si è aggrappata e cinque litri s'è scolata

Mi sembrava bell'è andata m'ha baciato I'ho baciata

Ad un tratto l'ho agganciata dalle braccia m'è sgusciata

M'ha guardato l'ho guardata I'ho bloccata accarezzata

Sul visino suo di fata ma sembrava una patata!

L'ho acchiappata I'ho frullata e ne ho fatto una frittata!

Oh yea

Si dice cosi no?

E poi

Che idea!

Ma quale idea?

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

E' maliziosa ma saprà tenere a bada un superbullo buffo come te

E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è!

Che idea!

Ma quale idea

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

Attento lei lunga la sa!

Lei ti farà girare in tondo senza avere mai

Le cose che pretendi e in fondo scusa in cambio tu che dai!

Che idea!

Ma quale idea?

Balla

Beh, balla

Balla

Che idea!

Che idea!

Che idea!

Ma quale idea?

Balla

Balla (ma quale idea?)

Che idea!

Ma quale idea?

Non vedi che lei non ci stà

Balla

Balla

Che idea!

Il significato del brano

"Ma quale idea" è un brano umoristico che esplora il tema dell'innamoramento e dei tentativi di conquista.

La storia si svolge in un locale notturno, dove il narratore si sente attratto da una ragazza e decide di provarci con lei. Nonostante i suoi baci e gesti romantici, non ottiene alcun successo e il ritornello "Che idea, ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta?" mette in evidenza l'importanza del rispetto per le decisioni altrui in materia di relazioni.

Alla fine, il protagonista capisce che non può costringere qualcuno a innamorarsi di lui e accetta la situazione, decidendo di andare avanti per la sua strada.

Leggi anche: Bnkk44: chi sono i componenti della band e perché si chiamano così