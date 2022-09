L'attesa è finita, a breve andrà in onda la seconda edizione del programma di Pio e Amedeo "Emigratis", che li porterà in giro per il mondo a disturbare i vip, con l'ironia e comicità pungente che caratterizza il duo pugliese.

Pio e Amedeo, i due giovani amici d’infanzia pugliesi, sbarcano di nuovo in televisione con la loro seconda edizione di Emigratis.

Da quando è iniziata la loro carriera, il successo non ha tardato ad arrivare. Amici da quando sono piccolissimi, Pio e Amedeo rappresentano l’incarnazione della simpatia, della solarità, della comicità ma soprattutto dell’amicizia. Sì perché la loro amicizia è andata sempre più rafforzandosi negli anni. Prima del grande successo, i due giovani sono sempre stati inseparabili ed hanno trascorso la loro vita nei dintorni della loro Foggia.

Ridere e far ridere è sempre stata la loro più grande passione. Poi il sogno di poter far sorridere anche le altre persone, quelle di Milano come quelle della Sicilia. Insomma: Pio e Amedeo ne hanno fatta di strada e soprattutto ne hanno fatte di storie.

Insieme hanno condiviso (e condividono tutt’ora) vita privata e professionale: il legame che c’è tra di loro e le loro rispettive famiglie è stato descritto da loro come la più bella incarnazione l’uno dell’altro. Niente da aggiungere: perché se è vero che amici si nasce rimanerlo fa la vera differenza. Poi se esserlo implica divertirsi e far divertire, ancora meglio.

Dove vederlo, quando inizia e quante puntate di Emigratis

Ci hanno fatto divertire e tenuti incollati davanti alla tv per diverse settimane nella precedente stagione televisiva con il loro programma Felicissima Sera, un tripudio di risate, canzoni, balletti, show e parodie con personaggi di tutto il panorama televisivo, cinematografico e musicale.

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 in prima serata da mercoledì 28 settembre. "Emigratis- La resa dei conti" è il nuovo programma di quattro puntate che li vede protagonisti insieme a tanti, tantissimi poveri sfortunati ad averli incrociati. Quest’anno poi i protagonisti hanno voluto portare in scena l’importante discorso dell’ecosostenibilità.

In queste quattro puntate, Pio e Amedeo interpretano “Bufalone” e “Messicano”, due nuovissimi personaggi che daranno vita ad una storia comico reale. I malcapitati saranno molti, vittime della grande ironia dei giovani pugliesi. Una nuova stagione ricca di sorprese assolutamente da non perdere.

Emigratis: i disturbatori dei vip in giro per il mondo

Finalmente l’attesa è finita. Torna l’attesissimo programma di Pio e Amedeo, Emigratis, che li ha visti esordire in televisione molti anni fa su Italia 1. Il programma aveva avuto un bel successo e da lì, per i giovani pugliesi, la strada si è fatta in discesa. La loro parodia di calciatori, personaggi dello spettacolo e vip ha catturato proprio tutto, soprattutto le tasche delle povere prede.

Due specie di Robin Hood che rubano ai ricchi per dare...a se stessi. E poi agli spettatori moltissime risate. Percorrere le strade del mondo nei modi più impensabili e facendo le cose più strambe li ha portati ad un enorme successo. Forse il segreto è stato sempre il rimanere quello che sono, soprattutto se con l’accento foggiano.

