Come è ormai noto, le strade di Piqué e Shakira si separano dopo 12 anni di vita insieme e due figli. Pare che a far naufragare il loro rapporto che seppur molto riservato appariva solidissimo, sia stato un tradimento di lui con una ragazza molto più giovane. O almeno questa sembrerebbe essere stata la classica "goccia che ha fatto traboccare il vaso", perché già da tempo il calciatore era ritornato nella sua casa di Barcellona e proprio nella città sarebbe stato beccato a trascorrere le così dette "notti brave".

Ma chi sarebbe la nuova "fidanzata" di Piqué? Al momento non ci sono delle vere e proprie certezze a riguardo si tratta solo di indiscrezioni, di voci mai del tutto confermate, ma cerchiamo di vederci più chiaro.

Piqué, chi è la nuova fidanzata del calciatore

In un primo momento, quando le voci sulla rottura definitiva tra la ricchissima e famosissima Shakira e Piqué avevano ormai raggiunto i siti di gossip di tutto il mondo, si era iniziato ad ipotizzare che la nuova fiamma del calciatore fosse una giovane ragazza di vent'anni. Dicerie che comunque non sarebbero state ancora del tutto confermate, ma possiamo fare un primo identikit grazie ad altre informazioni che si sono aggiunte alla prima. Secondo quanto trapelato infatti, come abbiamo già detto si tratterebbe di una vent'enne e per la precisione una bionda studentessa universitaria che per mantenersi lavorerebbe come hostess.

Un duro colpo per la cantante colombiana, che ha conosciuto il calciatore ai tempi della sua hit Waka Waka, diventata poi inno dei campionati mondiali di calcio del 2010. Lui allora aveva 23 anni, lei invece era più grande e ne aveva 33.

Suzy Cortez, la modella parla dei messaggi che le inviava Piqué

In queste ore sarebbe spuntato anche un nuovo nome che va ad aggiungersi a questa nuova "soap opera estiva", quello della bella modella Suzy Cortez che se non ha un ruolo chiave nella rottura del rapporto tra Shakira e Piqué, ha comunque svelato dei comportamenti per così dire "poco signorili" da parte di lui.

Stando alle parole della ragazza infatti, Piqué le avrebbe mandato dei messaggi molto espliciti chiedendole di vedersi. Lei avrebbe taciuto quei messaggi per rispetto a Shakira, ha specificato, ma ora sembrerebbe pronta a parlare.

Dure le parole che la Cortez ha rilasciato alla stampa. Riferendosi proprio a Piqué infatti lo avrebbe etichettato come "uno che non vale niente" aggiungendo poi anche che "Shakira non meritava questo". Avrebbe poi fatto anche un paragone con altri calciatori famosissimi rispettosi delle proprie mogli, a differenza appunto di Piqué, che non si sarebbe fatto scrupoli a mandare questi messaggi alle spalle della madre dei suoi figli.

Insomma, come il più grande cliché dei rapporti tra vip, quando qualcosa inizia ad incrinarsi, qualcuno è lì pronto a scoperchiare il "vaso di Pandora" e far tremare i protagonisti dell'intera vicenda. Al momento comunque, bisogna specificarlo, Piqué e Shakira avrebbero esclusivamente confermato la fine del loro rapporto e non avrebbero commentato le voci del presunto tradimento.