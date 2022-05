Manca poco al ponte del 2 giugno ma c'è ancora tempo per prenotare una vacanza all'ultimo minuto, senza spendere una fortuna. Abbiamo raccolto per voi le offerte migliori e le località più belle ed economiche, al mare e non solo!

La settimana lavorativa è già lunga di per sé, senza contare gli straordinari che spesso ci tocca fare per sostituire qualcuno o perché l’azienda ne ha bisogno. Ma quando si tratta di far ponte, è tutta un’altra storia.

Che sia per due giorni o soltanto per uno (come il 2 giugno) ci si arma di tutta la voglia possibile e si preparano le valigie perché, soprattutto quest’anno, almeno 15 mete di mare low cost e altrettante offerte imperdibili sono già pronte ad aspettarci!

Ponte 2 giugno 2022: le 15 mete di mare più economiche

Arriva la fatidica settimana che precede il ponte del 2 giugno e ancora non sapete che cosa fare. Dove andare? Come organizzarsi al meglio? Si potrebbe partire per un viaggio di una sola giornata o decidere di allungare il ponte facendo combaciare qualche giorno di ferie, ancora non goduto?

La risposta all’ultima domanda è sì, sicuramente e per le altre due ho già una lista delle mete turistiche di mare che potrebbero proprio fare al caso vostro. Il clima di maggio, del resto, ce lo consente e anche se le ultime notizie relative alle vacanze estive non fanno ben sperare sui prezzi, esistono molte offerte che potrebbero rendere il vostro viaggio assolutamente low cost.

Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, vediamo quali sono le destinazioni balneari più quotate ed economiche di questo 2022. La prima Regione che offre prezzi vantaggiosi per questo 2 giugno è l’Emilia Romagna, terra della famosa piadina e del lungomare più attivo e chic di tutta Italia. La costa romagnola pullula di stabilimenti balneari che sarebbero pronti ad accogliervi a braccia aperte ma se volete vivere l’esperienza del primo mare, uno dei posti più belli è sicuramente quello dei Lidi Ferraresi che si allunga da Rovigo a Ravenna impreziosito da spiagge dorate e acque cristalline. In alcuni tratti è possibile praticare il naturismo oppure, se lo si desidera di più, scoprire quale angolo di paradiso rimasto ancora inesplorato. Diversamente, si può optare per una località più giovanile e attiva come quella di Milano Marittima (a Cervia).

Questo fortunato tratto di costa ha visto passare parecchi vip ed è ancora luogo di tendenza per feste e aperitivi al tramonto. A poca distanza potrete anche andare a Pinarella, dove ogni anno si festeggia l’inizio della bella stagione con dimostrazioni di aquiloni e sport dedicati all’estate. Qui è possibile trovare più di 200 stabilimenti balneari e free wi-fi beach per tutti i gusti.

La terza meta di mare romagnola più quotata è quella della Spiaggia di Levante (a Cesenatico) dove si può scegliere di fermarsi a prendere il sole sulla spiaggia oppure dedicarsi alla visita della bella cittadina, magari in sella ad una bici o passeggiando tra l’alternanza degli spazi verdi ben curati. Questa località è ben organizzata sia per le famiglie con bambini ma anche per chi decide di partire con il proprio amico a quattro zampe, ci sono infatti tante spiagge attrezzate per cani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Riviera Romagnola (@larivieraromagnola)

Scendendo verso la Toscana e abbracciando le particolarità paesaggistiche tipiche della Maremma, un’altra meta di mare low cost è quella di Follonica, una cittadina che offre una grande varietà di strutture ricettive adatte a coprire qualsiasi siano le vostre esigenze. La spiaggia (pressoché libera) presenta una sabbia fine e un fondale che va via via degradando verso il mare.

Una soluzione economica per questo ponte la offre anche la provincia di Grosseto, Principina a Mare, un vero gioiello con mare limpido e un borgo delizioso tutto da scoprire. Bellissima e unica nella sua conformazione è la zona di Orbetello dove prendono vita due spiagge, Feniglia e Giannella, che collegano il Monte Argentario alla terra ferma.

Scendendo ancora un po' arriviamo in Campania e qui proprio non si può non citare la terra del Cilento, meta perfetta per chi desidera vivere una vacanza paradisiaca tra mare e natura. La costa offre bellissime località come quelle di:

Palinuro

Marina di Camerata

Sapri

Marina di Ascea

Cala degli Infreschi

Poiché il mare è gratis e stupefacente, tutto ciò che serve è essere muniti di ombrellone, asciugamano e cibo al sacco ma se si vuole vivere l’avventura, allora basta andare a visitale le grotte misteriose di Capo Palinuro e Cala Fortuna che sono tra le più rinomate.

Per chi ama la cultura, la città di Paestum è una zona ricca di reperti storici risalenti agli antichi Greci mentre tra i borghi più belli rimangono vividi nella memoria quelli di Acciaroli, San Severino di Centola e Camerota.

Ed è così che arriviamo in Puglia, regione che vive delle meraviglie mare tutto l’anno. Campomarino di Maruggio è la località per eccellenza, affacciata su uno dei tratti costieri più belli dell’Alto Salento. Nelle vicinanze, un posticino molto bello da vedere è il Parco delle Dune.

Un’altra meta è Castellaneta Marina, situata nel cuore del Parco Naturale delle Gravine. Lo splendido litorale bianco è fiancheggiato da un’ombrosa pineta e tutte le spiagge sono attrezzate anche per le famiglie con bimbi piccoli. La terza meta di mare low cost di questa Regione è Margherita di Savoia, famosa per ospitare la salina più grande d’Europa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salina Margherita di Savoia (@salina_margheritadisavoia)

Arrivati in Sicilia, esattamente nella Regione che costituisce la punta dello stivale, a darci il benvenuto è la città marinara di Sciacca dove le casette di mille colori incastonate nella roccia adornano tutta la costa. Qui è possibile dedicarsi ai giri in barca e al benessere offerto dai numerosi centri termali, oltre che dal piacere di visitare le vie pittoresche del borgo. Molto economiche rispetto ad altre sono le località di Castelvetrano e Selinunte, due piccole realtà dove la spiaggia color oro si incontra con il mare cristallino e un fondale basso. La terza meta (e anche l’ultima del nostro ipotetico viaggio) è Porto Empedocle, uno spettacolo per gli occhi. Questa località, affacciata sul mare è circondata da una natura rigogliosa e da spiagge bellissime dalle quali spunta qualche roccia toccata dall’erosione dell'acqua. Tra queste, l’intramontabile Scala dei Turchi con la sua scogliere bianchissima.

Ponte 2 giugno 2022: le offerte migliori di treni, autobus e aerei

Ora che abbiamo visto insieme quali sono le mete di mare low cost perfette per questo ponte del 2 giugno, occorre parlare un po' di prezzi soprattutto nel settore dei trasporti. Del resto, il mezzo con il quale si sceglie di arrivare a destinazione è fondamentale nell’organizzazione di un viaggio e spesso costituisce la spesa principale di tutto il pacchetto. La cosa che più preme considerare di questo aspetto è il numero dei viaggiatori perché, in base a questo viene calcolato anche il costo del biglietto.

Se si decide di viaggiare in coppia, spesso la scelta migliore è il treno perché vi consente di fare lunghe tratte a prezzi più che ragionevoli.

Trenitalia, in quest’ottica propone sempre offerte vantaggiose che possono partire anche da 9,90€ a persona disponendo di comfort di qualità.

E se l’esperienza del treno non vi affascina o pensate di metterci troppo, allora meglio optare per l’aereo che è sicuramente più veloce ma potrebbe costarvi di più.

Le compagnie aeree più economiche come ITA Airways, Wizz Air e Ryanair fanno pagare quasi 200€ di un biglietto A/R per raggiungere la Sicilia ed il prezzo viene inteso per un solo viaggiatore.

Un alternativa ad entrambi potrebbe essere quella dell’autobus anche se la maggior parte di voi non fremono al piacere di stare seduti per ore su posti poco comodi. Ma per coloro che non si fanno fermare da niente e da nessuno, c’è Flixbus, la compagnia di noleggio trasporti su ruote più economica mai inventata.

Sebbene gli scali e i punti di partenza siano tantissimi, le tratte di competenza sono piuttosto regolari e ben organizzate. Per una partenza da Roma ed un arrivo a Bari senza cambio (per due persone) vengono chiesti soli 18€ a testa e si hanno delle bici con sé è possibile metterle nel bagagliaio con un piccolo supplemento di 8,50€ a testa. Le alternative qui riportate sono intese nell’ottica del low cost e solo per il ponte del 2 giugno ma se partite prima è possibile che il risparmio sia ancor più alto.

Ponte 2 giugno 2022: eventi e incontri in Italia

Il 2 giugno è un giorno speciale in cui si celebra la Festa della Repubblica e tutti, in un modo o nell’altro, ci dedichiamo a qualche attività ricreativa e rilassante.

Per chi non sa cosa fare in questa giornata di stop o non ha la possibilità di prendere e partire per una breve vacanza, esistono diversi tipi di divertimento ai quali dedicarsi.

Si può scegliere di fare un po' di trekking con gli amici, visitare qualche città nei dintorni, andare alle terme, portare i bambini al mare o in montagna, esplorare le bellezze dei musei italiani.

Si può anche scegliere di andare a qualche evento o manifestazione organizzata all’aria aperta come:

la Mostra delle ciliegie a Mason Vicentino (Vicenza, Veneto)

la 5miglia del ghiottone a Tremolino (Brescia, Lombardia)

la Regata delle Repubbliche Marinare a Genova (Liguria)

il Campionato mondiale di motociclismo a Scarpiera (Mugello, Firenze)

la Marcialonga a Predazzo (Trento, Trentino Alto Adige)

Di cose decisamente interessanti ne esistono a palate e ne vengono organizzate sempre di nuove in occasione dei ponti dell’anno, basta solo sapersi informare e capire quali sono le proprie possibilità.

Staccare dalla quotidianità può fare solo del bene e impiegare questo tempo in attività che possano ricaricarci e farci sentire più rilassati spendendo relativamente poco, fa ancora meglio. Non lasciatevi impressionare dai prezzi trovati per caso, approfondite la vostra ricerca e vedrete che fare una bella vacanza con poco, sarà un'esperienza da rifare.