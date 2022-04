Si chiama Sky Bridge 721, proprio come i metri lo caratterizzano per lunghezza ed è appunto il ponte tibetano più lungo del mondo. Fino ad ora il primato era tutto italiano. Era appartenuto infatti al ponte tibetano di Castelsaraceno, in Basilicata, lungo invece 586 metri. Ma scopriamo qualcosa in più sullo Sky Bridge 721, dove si trova e a partire da quando si potrà percorrere.

Sky Bridge 721, il ponte tibetano più lungo del mondo

Se siete curiosi di percorrerlo almeno una volta, sappiate che lo Sky Bridge 721 si trova in Repubblica Ceca, precisamente al Dolnì Morava Mountain Resort, tra i monti Orlické e i Jesenìky in una località molto frequentata dagli appassionati della vita da montagna.

A due anni dall'inizio della sua costruzione, come riferisce la stampa locale, il ponte verrà ufficialmente aperto al pubblico a partire da maggio 2022. La nuova struttura fa parte di un percorso panoramico in cui i visitatori non solo potranno passeggiare a più di 1.000 metri d'altezza, ma potranno svolgere anche una serie di attività adatte tanto agli adulti quanto ai bambini, per imparare qualcosa di più sulla natura circostante.

Alcuni dettagli sul ponte e la sua inaugurazione

Come dicevamo, l'inaugurazione dello Sky Bridge 721 è prevista per il 9 maggio 2022. Se quindi avete in programma una vacanza in Repubblica Ceca nei prossimi mesi non esitate a inserirlo nella lista delle cose da fare! Se poi vi ritenete persone coraggiose e sentite già che l'adrenalina trasmessa dall'altezza del ponte potrebbe non bastarvi, sappiate che accanto allo Sky Bridge potrete farne una vera e propria scorpacciata.

Il ponte sospeso più lungo al mondo (almeno fino a quando un altro ponte tibetano non ruberà a sua volta il record) infatti, è stato costruito proprio vicino allo Skywalk, una piattaforma panoramica aperta nel 2015. Si tratta di una struttura in legno alta 55 metri, dalla quale è possibile lanciarsi giù per uno scivolo a spirale, lungo 101.

I ponti tibetani sparsi per il mondo

Nonostante il nome possa trarre facilmente in inganno, il ponte tibetano si chiama così per la struttura e la posizione che lo caratterizzano. Quelli più tradizionali sono infatti composti da corde e assi di legno e si trovano generalmente ad alta quota tra le montagne. Nel mondo ne esistono tantissimi che provano a superare di volta in volta i record tra quelli più lunghi e più alti.

Alcuni di questi si trovano anche in Italia come il Ponte nel Cielo, a Tartano in provincia di Sondrio, che misura 234 metri di lunghezza. Il ponte tibetano presente in Val di Susa è invece lungo 478 metri.

Oltre allo Sky Bridge 721 di cui abbiamo già parlato, inoltre, c'è l'Highline 179, che si trova in Tirolo, in Austria ed è lungo 406 metri. In Russia, precisamente a Sochi, si trova invece un altro Skybridge lungo 439 metri.

A Kakum in Ghana, troviamo invece l'Ebony Trail, un percorso di 350 metri composto da 7 ponti sospesi. A Hunan, in Cina, si trova invece il ponte di vetro di Zhangjiajie il cui pavimento in vetro trasparente si allunga per 430 metri.