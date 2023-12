Ponti e festività 2024, quasi un mese di vacanza con appena 5 giorni di ferie dal lavoro

Così come avvenuto per quest'anno, anche il calendario 2024 è ricco di ponti e festività da sfruttare: utilizzando al meglio i weekend lunghi si possono fare quasi 30 giorni di vacanza con soli 5 giorni di ferie dal lavoro. Come? Basta scegliere le giornate giuste da chiedere al datore di lavoro.

Ecco tutti i ponti e le festività 2024 da sfruttare per godersi quasi un mese di vacanza con appena 5 giorni di ferie dal lavoro.

Quest'anno siamo riusciti a goderci numerosi ponti e festività grazie a un calendario particolarmente favorevole, ma anche l'anno prossimo - nel 2024 - ci saranno diverse occasioni da sfruttare per godersi i weekend lunghi.

Controllare in anticipo dove e quando sono collocati i giorni "rossi" sul calendario è diventata ormai una consuetudine per moltissimi italiani, in modo da scoprire in anticipo tutte le occasioni buone per prenotare una fuga dalla città o un weekend di relax in famiglia.

La situazione per il 2024 è molto simile a quella di quest'anno: chiedendo appena 5 giorni di ferie dal lavoro, si possono fare quasi 30 giorni di vacanza. Parrebbe un sogno, ma invece è la realtà.

Ci sono diverse occasioni, in primavera e in estate, da non perdere: vediamo quali sono le giornate da sfruttare per godersi i fine settimana lunghi.

Ponti e festività 2024, come fare quasi un mese di vacanza

Nonostante tre giorni festivi cadano nel fine settimana (Epifania, 2 giugno e 8 dicembre), ci sono tantissime altre occasioni per godersi una vacanza o una piccola fuga dalla routine quotidiana.

Il calendario 2024 ci permette di godere di 24 giorni in vacanza prendendone soltanto cinque di ferie: chiaramente questo "schema" vale esclusivamente per i lavoratori dipendenti che "accumulano" giorni di ferie.

Ma veniamo ora ai ponti e alle festività 2024 da sfruttare: si parte da gennaio, con il Capodanno che cade di lunedì, e ci permette di godere di un lungo weekend di festa. Purtroppo, invece, la seconda festività dell’anno, l’Epifania (6 gennaio) cade di sabato.

Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, ma il primo vero weekend da sfruttare è quello del 25 aprile, che cade di giovedì. Molti potrebbero decidere di prendersi le ferie soltanto venerdì 26 aprile e fare una vacanza di quattro giorni (dal giovedì 25 a domenica 28 aprile).

Ponti e festività, tutti i weekend da sfruttare nel 2024

Ancora più interessante è il 1° maggio, giornata dedicata alla Festa dei lavoratori, che cade di mercoledì: essendo in mezzo alla settimana, la scelta è personale. Qualcuno potrebbe decidere di prendersi i due giorni di ferie precedenti, ossia lunedì 29 e martedì 30 aprile, oppure quelli successivi, giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2024. Così facendo si avranno a disposizione ben 5 giorni di vacanza.

I più fortunati potrebbero decidere di unire il 25 aprile al 1° maggio e godersi un bel viaggio di 10 giorni.

Si passa poi a Ferragosto, che quest'anno cade di giovedì: con un solo giorno di vacanza (venerdì 16), si può organizzare un bel weekend lungo al mare.

Il 1° novembre 2024, festività di Ognissanti, è un venerdì: per chi fa la settimana di 5 giorni, ciò si traduce in un weekend perfetto per organizzare una vacanza sulla neve.

Vacanze di Natale e Capodanno 2024

L'8 dicembre (Immacolata), come abbiamo accennato, cade di domenica, mentre il 25 e il 26 dicembre sono rispettivamente mercoledì e giovedì, quindi, agganciando a Natale e Santo Stefano un giorno di ferie (venerdì 27 dicembre 2024), si potranno fare cinque giorni di vacanza.

Considerando tutte le festività sin qui elencate, nel 2024 si potranno godere di 23 giorni di ferie, ai quali si aggiunge anche il Patrono della città (con data diversa in tutta Italia), per un totale di 24 giorni di vacanza che si possono ottenere chiedendo al proprio capo meno di 5 giorni di ferie.