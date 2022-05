"Poveri ma ricchissimi" è un film di genere commedia del 2017 diretto da Fausto Brizzi che vanta la presenza di un cast davvero stellare! Tutti gli attori infatti, sono nomi molto noti del panorama cinematografico italiano ma anche al mondo del web, ben più giovane. Andiamo più nel dettaglio scoprendo qualcosa in più sulla trama e anche qualche interessante curiosità sulle riprese e sugli argomenti trattati.

"Poveri ma ricchissimi", la trama del film diretto da Fausto Brizzi

La trama di "Poveri ma ricchissimi" è una visione tragicomica di ciò che già conosciamo. Si parla infatti di due famiglie, i Tucci e i Bertocchi, a capo di Torresecca che si appresta a diventare uno Stato indipendente.

L'idea è venuta proprio alla famiglia Tucci, che una volta scoperto di non essere caduta in disgrazia come pensava inizialmente, vorrebbe aprire una friggitoria, senza però pagare le tasse. In questo modo avviene una sorta di "Brexit", dove Torresecca diventa una sorta di San Marino ma con in più il ritorno delle vecchie Lire, almeno in un primo momento.

Nella frattempo si intrecciano vicende famigliari al limite dell'assurdo che coinvolgono i personaggi più disparati e, man mano che si prosegue con la storia, i protagonisti capiscono che, forse, ritornare a far parte dell'Italia gestendo un semplice fast-food di supplì e non uno Stato intero, non è poi una così cattiva idea.

Il cast stellare

Come dicevamo, il cast di "Poveri ma ricchissimi" è composto da attori molto noti agli appassionati di cinema italiano ma non solo, anche ai frequentatori più assidui del web. Protagonisti sono infatti Christian De Sica che interpreta Danilo Tucci ed Enrico Brignano, che interpreta invece Marcello Bertocchi.

Con loro anche la celebre Anna Mazzamauro, Giobbe Covatta, Maurizio Lops, poi Roberta Lanfranchi, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Lucia Ocone, Giulio Bartolomei, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri. Completano il parterre di attori le star del web Ludovica Comello e Tess Masazza e l'ex Iena Nicolò De Devitiis.

Alcune curiosità sul film

Avete presente quando si dice "Si stava meglio quando si stava peggio"? Ecco, in fin dei conti è proprio la frase attorno a cui gira l'intera trama del film di Fausto Brizzi. I protagonisti tentano di trovare una soluzione "da furbetti" salvo poi ritornare esattamente al punto di partenza.

Nel film inoltre assistiamo ad un evento che abbiamo imparato a conoscere bene, quello della "Brexit" appunto, che in questo caso trattandosi dell'Italia, potremmo anche chiamare "exIT", con tanto di ritorno delle vecchie Lire. Non è un caso poi, se il personaggio di Christian De Sica, ricordi un po' un Donald Trump decisamente più goffo e fuori dalle righe.

Le riprese del film si sono svolte in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Bel Paese, quanto meno per il clima storico che fanno respirare e si trovano tutti all'interno della meravigliosa Regione del Lazio.

Stiamo parlando del borgo medievale di Ostia, del castello di Ostia Antica e il castello Odescalchi di Bracciano. Gli interni del castello che fa da "palco" alla storia invece, sono stati girati al Castello di Torcrescenza, a Roma.