Quando è stato girato il film, Rchard Gere e Julia Roberts avrebbero potuto essere sostituiti da altre coppie di attori celebri. Ecco tutte le curiosità su Pretty Woman e su come sarebbe dovuto finire secondo la storia vera.

Pretty Woman non ha certo bisogno di presentazioni. Basta infatti solo menzionare il titolo del film per farsi venire in mente tutto quello che ci gira intorno, colonna sonora compresa. Chi non ha mai ballato sul brano di Roy Robinson che ha ispirato proprio il titolo della pellicola?

Se non lo avete ancora recuperato in streaming su Disney Plus, scoprite insieme a noi le tantissime curiosità sul film con protagonisti un affascinante Richard Gere e una Julia Roberts allora ancora alle prime armi nel mondo della recitazione.

Pretty Woman quando e dove è stato girato: anni e riprese del film

Pretty Woman è un evergreen del cinema hollywoodiano. Nonostante siano passati più di 30 anni dal suo primo debutto nelle sale di tutto il mondo non ci si stanca mai di vederlo. Anche se ormai, la trama, la si sa memoria. Il film è del 1990 ed è diretto da Garry Marshall, attore e regista che in quel periodo era attivo dietro la cinepresa solo da una decina di anni.

Il film è stato girato a Beverly Hills a Los Angeles, nella calda California dove hanno dimora tantissimi personaggi famosi anche italiani e sempre a Los Angeles si trova il lussuoso Hotel Ambassador, dove sono state fatte parte delle riprese. L'hotel il cui valore pare si aggirasse attorno ai 5milioni di dollari, è stato demolito nel 2006. Al suo posto oggi si trova un complesso scolastico.

La storia vera

Tutti associamo Pretty Woman al genere della commedia romantica, ma in pochi sanno che le sue origini avevano altri toni ben più scuri. In principio infatti avrebbe dovuto chiamarsi 3000 e terminare con Vivian sbattuta fuori da un auto e abbandonata al suo destino con solo qualche banconota.

3mila dollari appunto, la somma che Edward avrebbe dovuto dare alla ragazza per una notte con lei. La mano che si sarebbe dovuta vedere spuntare fuori dal finestrino dell'auto avrebbe potuto appartenere a quello che oggi conosciamo come un miliardario gentiluomo.

Poi la casa di produzione fallì è la sceneggiatura passò alla Warner Bros che decise di optare per una trama più leggera, nonostante comunque (e questo era chiaro) si parlasse comunque del tema della prostituzione.

Tutte le altre curiosità

L'hotel non è l'unica cosa di lusso in Pretty Woman. Il prezzo della bellissima collana che Edward regala a Vivian infatti si aggirava intorno ai 250mila dollari. Il prezioso gioiello infatti era stato fatto portare sul set da una guardia armata.

Le curiosità comunque non sono finite qui! Oggi per esempio, non potremmo immaginare altri attori al di fuori di Gere e la Roberts nei panni dei due protagonisti, ma prima di arrivare a loro erano già stati fatti altri nomi noti.

Per il ruolo di Edward secondo alcune voci, John Travolta avrebbe fatto un provino, mentre Sylvester Stallone e Al Pacino avrebbero rifiutato di interpretarlo. Al posto di Julia Roberts invece, nei panni di Vivian ci sarebbe potuta essere una tra Meg Ryan, Michelle Pfeiffer o Sarah Jessica Parker. Quest'ultima ai tempi era ancora agli esordi e che più tardi sarebbe stata il volto di una delle quattro amiche fashioniste di Sex and the City.

La coppia formata da Richard Gere e Julia Roberts comunque, alla fine funzionò così tanto su schermo che Gerry Marshall la volle anche per Se scappi ti sposo, uno dei suoi film uscito nel 1999.