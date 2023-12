Tutto su Primo Reggiani: chi è, età, carriera, vita privata, fidanzata, figli

Chi è Primo Reggiani? Volto popolare della televisione italiana, vanta diversi ruoli anche nel mondo del cinema e in più occasioni ha confermato la sua bravura ottenendo ampi consensi da parte di pubblico e di critica.

Tutto su Primo Reggiani: chi è, età, carriera

Primo Reggiani è un figlio d'arte, il padre era Aldo Reggiani, attore deceduto nel 2013, e la madre è Caterina Costantini, attrice di teatro. Nato a Roma sotto il segno dello Scorpione il 5 novembre 1983 ha compiuto da poco 40 anni.

Ha fatto il suo esordio in Tv da giovanissimo nel film Favola (1996), al fianco di Ambra Angiolini. Due anni dopo, nel 1998, ha recitato per la prima volta al cinema nel film L'ultimo capodanno di Marco Risi. Tra il 1996 e il 2001 ha recitato in numerose produzioni sia televisive che cinematografiche interpretando ruoli secondari. Il suo primo ruolo da protagonista l'ha ottenuto nel film Rosa Funzeca (2002), diretto da Aurelio Grimaldi. Nel 2005 ha recitato nel film di successo Melissa P.

Tra le altre pellicole di successo in cui è presente Primo Reggiani si ricordano:

• Scrivilo sui muri ( 2007 );

• Baciami ancora ( 2010 );

• Ci vediamo a casa ( 2012 );

• Takeaway (2022).

L'ultimo film in cui è presente Primo Reggiano è Improvvisamente a Natale mi sposo che uscirà il 6 dicembre 2023.

Per quanto riguarda la televisione, invece, Reggiani di recente ha recitato in serie di successo come:

• Mina Settembre (dal 2021 );

• Lea ( 2022 - 2023 );

• Il patriarca (2023).

In passato ha recitato anche in La piovra 8 - Lo scandalo, Ciao professore ed Elisa di Rivombrosa

La vita privata di Primo Reggiani: fidanzata e figli

Primo Reggiani è abituato ad avere tanti occhi puntati addosso e infatti la sua vita privata è sempre stata molto chiacchierata. In passato ha frequentato la collega Martina Stella dal 2008 al 2011. Per due anni, dal 2014 al 2016, è stato invece fidanzato con Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia ed attuale moglie di Bobo Vieri.

Dopo anni di relazioni con ragazze che fanno parte del mondo del cinema e dello spettacolo, Primo Reggiani ha iniziato a frequentare una donna lontana dai riflettori che si chiama Federica Pacchiarotti.

Dalla loro unione, il 1 settembre 2021, è nato anche il primo figlio dell'attore, che si chiama Romeo.

Primo Reggiani ha anche un profilo Instagram che vanta oltre 43mila follower: @primo_reggiani. L'attore è solito condividere foto con la compagna e il figlio ma non mancano anche scatti sul set e con il suo cane

