Si sente parlare soprattutto di Carlo, ma la regina Elisabetta aveva altri tre figli, tra cui la principessa Anna. Ecco qualche informazione in più sulla sua vita e suo lavoro.

Dopo la morte della regina Elisabetta sono tanti i cambiamenti da mettere in atto, a cominciare dall’incoronazione del nuovo re, Carlo III, fino alla preparazione dei funerali, che prevedono il coinvolgimento di un gran numero di sudditi e autorità. Questo evento, però, ci sta facendo conoscere meglio anche altri membri della famiglia reale che fino ad oggi sono rimasti un po’ nell’ombra, in particolare la figlia femmina dell’ex sovrana, la Principessa Anna d’Inghilterra. Scopriamo qualcosa sul suo conto, lavoro, curiosità e traguardi sportivi della secondogenita.

La regina Elisabetta aveva una figlia, ecco chi è la Principessa Anna d'Inghilterra

Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor, questo è il nome completo della secondogenita della regina Elisabetta II, nata il 15 agosto 1950. Un evento che vale la pena ricordare della sua vita è certamente il tentativo di rapimento da parte di Ian Ball, il 20 marzo 1974, a cui però è riuscita a scampare incolume. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, possiamo invece dire che la principessa Anna ha avuto due mariti, l’allora luogotenente Mark Phillips (con cui ha divorziato nel 1992) e il comandante Timothy Laurence.

Dal primo marito ebbe due figli, Peter e Zara, nati nel 1977 e 1981. Il suo titolo lavorativo, infine, risulta essere quello di “Cavaliere”, ma il suo impegno non si può riassumere solo con questa parola: è importante sapere, infatti, che ha svolto circa 500 incarichi per la madre e la corte britannica, ma è anche patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli.

Dal desiderio di “normalità” alle Olimpiadi

Come abbiamo detto prima, la principessa Anna è uno dei membri reali meno conosciuti a chi non si interessa particolarmente della famiglia reale, come ad esempio anche i figli di Camilla e del nuovo re Carlo III.

Questo, però, vuol dire che la principessa del Regno Unito non abbia vissuto una vita degna di nota, infatti, come abbiamo detto, ha speso quasi tutta la sua esistenza a servizio degli altri e questo le ha permesso di vivere una vita quasi normale, anche perché, essendo sedicesima in linea di successione, ci sono ben poche possibilità che diventi mai regina.

Una delle passioni a cui ha dedicato più tempo ed energia è, infine, l’equitazione, che le ha permesso di vincere, all'European Eventing Championships, due medaglie d'argento nel 1975 e una d'oro nel 1971. Inoltre nel 1976 ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal, primo membro della famiglia reale inglese a partecipare a dei Giochi olimpici.