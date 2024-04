Priscilla, la storia vera della moglie di Elvis raccontata nel film di Sofia Coppola

Il film Priscilla, diretto dalla regista Sofia Coppola, è uscito nelle sale italiane il 27 marzo 2024 e ha riscosso un alto gradimento da pubblico e critica.

La trama racconta la vita di Priscilla Presley, moglie del famoso cantante Elvis Presley, considerato un simbolo del rock&roll famoso in tutto il mondo. In molti, però, si chiedono cosa ci sia di vero nella trama del film. Ecco la vera storia di Priscilla, il personaggio da cui è tratta la pellicola.

Priscilla: trama e cast del film di Sofia Coppola

Il film diretto da Sofia Coppola, figlia del regista italoamericano Francis Ford Coppola, parla della storia di Priscilla Ann Wagner Beaulieu, meglio nota come Priscilla Presley in seguito al suo matrimonio con la leggenda del rock & roll, Elvis Presley.

La trama parla dell'inizio della storia d'amore di Elvis e Priscilla, i quali si conoscono per la prima volta a una festa del 1959 in Germania, dove lei viveva. Elvis, però, parte per il servizio militare e i due si rivedono dopo circa due anni. Il cantante riesce a convincere i genitori della ragazza, all'epoca ancora minorenne, di portare Priscilla negli Stati Uniti. Il padre di Elvis diventa il tutore legale della ragazza, fino a quando diventa maggiorenne. In questo modo, Priscilla può frequentare il liceo di Memphis.

Tuttavia, la relazione tra i due non va proprio a gonfie vele. Il cantante tradisce molteplici volte la sua compagna. Ma nonostante ciò, i due si sposano nel 1967 e hanno una figlia l'anno dopo. Anche il matrimonio, però, non va come previsto. I due si separano dopo cinque anni, quando Priscilla ha iniziato la sua frequentazione con Mike Stone.

Per quanto riguarda il cast, a interpretare Priscilla c'è Cailee Spaeny, che ha ottenuto per questo ruolo anche la candidatura al Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico. Elvis è interpretato da Jacob Elordi. Completano il cast Ari Cohen, Dagmara Domińczyk, Tim Post, Emily Mitchell, Lynne Griffin, Daniel Beirne, Rodrigo Fernandez-Stoll, Dan Abramovici, Olivia Barrett, R. Austin Ball, Evan Annisette, Luke Humphrey e Stephanie Moore.

Cosa c'è di vero nel film Priscilla?

La pellicola prende ispirazione dalla biografia Elvis and me, scritta proprio da Priscilla Presley e Sandra Harmon. Inoltre, Priscilla Presley compare anche nel team di produttori esecutivi. Pertanto, la trama risulta essere veritiera per molti aspetti.

Tra gli eventi che sicuramente sono avvenuti davvero risultano i continui episodi di aggressività di Elvis che inveiva spesso contro Priscilla. Ad esempio, la scena del coma, durato due giorni, in seguito alla somministrazione di sonniferi da parte di Elvis, e il lancio della sedia durante un litigio. Anche la scena in cui Priscilla lascia Elvis è ripresa dal suo libro, quindi, mostra parola per parola ciò che è successo, o, almeno la sua versione.

Tra gli aneddoti realmente accaduti c'è il momento del parto, in cui Priscilla andò davvero truccata con le sua iconiche ciglia in ospedale. Insomma, la pellicola risulta essere una riproposizione abbastanza fedele agli avvenimenti realmente accaduti.