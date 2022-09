All'attenzione dei giudici e del pubblico una proposta di matrimonio in vecchio stile, con anello e in ginocchio. Vediamo chi sono i protagonisti di questa impresa.

Nella puntata andata in onda ieri sera di X Factor una giovane coppia di fidanzati è stata protagonista di una proposta di matrimonio. Vediamo nel dettaglio chi sono.

X Factor è un talent show giunto alla sua undicesima stagione in Italia. Va in onda ogni giovedì sera su Sky Uno. Quest’anno al timone del programma c’è Francesca Michielin, la cantante di Bassano del Grappa nell’insolita veste di conduttrice. A giudicare le performance dei talenti ci sono Fedez, tornato dopo un breve periodo di allontanamento, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, questi ultimi per la prima volta nel programma.

L’undicesima stagione è partita lo scorso 15 Settembre 2022 e vede già un grande affiatamento tra i giudici. Nella puntata di ieri, però, è accaduta una cosa insolita che ha coinvolto due ragazzi. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Proposta di matrimonio a X Factor: chi è la coppia protagonista

Nella seconda puntata di audizioni andata in onda ieri sera su Sky Uno due ragazzi hanno fatto emozionare il pubblico da casa. L’accaduto è avvenuto a Giugno, quando si sono effettivamente svolte le audizioni e i protagonisti di questa storia sono Simone e la sua fidanzata. All’Allianz Cloud di Milano Simone chiede l’aiuto a Fedez e Francesca Michielin proponendo loro di cantare il brano Magnifico.

Il giudice e la conduttrice accettano subito, ma Fedez non ricorda le parole. Francesca Michielin arriva in suo aiuto e cerca di recuperare la performance. Tuttavia, nonostante la gaffe del rapper milanese, Simone invita la sua ragazza sul palco. I due si fanno strada tra il pubblico presente e una volta giunti al centro del palco Simone esclama:

“Nei nostri 14 anni ne abbiamo passato, stiamo facendo un lungo percorso però sento già da adesso di chiederti se vuoi essere la donna della mia vita”.

La ragazza dice sì e scoppia un boato di gioia per la proposta di matrimonio organizzata su due piedi dal giovane innamorato. Per i giudici è stato un momento decisamente insolito a cui assistere tra un’audizione e l’altra del talent show.

