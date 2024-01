Tra gli elettrodomestici che non bisogna dimenticare di pulire con attenzione c'è la cappa in acciaio della tua cucina: ecco 3 semplici trucchi per pulirla.

Tra i tanti elettrodomestici di cui non si può fare a meno in casa c’è sicuramente la cappa. Questa utilizzata quotidianamente aiuta a rimuovere i cattivi odori della cucina favorendo il ricambio dell’aria e aspirando fumi e vapori derivante dalla cottura dei cibi.

Come per ogni apparecchio questa deve essere pulita e mantenuta in condizioni ottimali al fine di renderla funzionale permettendogli di svolgere per lungo tempo la sua funzione.

Certamente non è un lavoro da fare tutti i giorni come il piano cottura ma una corretta pulizia va fatta al fine di evitare incrostazioni e macchie di grasso difficili poi da rimuovere.

Se cucinate spesso, il consiglio è quello di rimuovere la cappa della cucina almeno una volta al mese se invece non siete delle cuoche provette e cucinate saltuariamente allora potete limitarvi a pulirla durante le pulizie stagionali.

Vediamo nel dettaglio allora come pulire la cappa in acciaio della cucina, per farla tornare splendente come appena acquistata.

Cappa in acciaio, ecco 3 trucchi per pulirla facendola tornare splendente

Lo abbiamo detto, come per tutti gli elettrodomestici anche per la cappa è necessario procedere ad una corretta manutenzione affinche questa possa funzionare nel modo corretto.

Questa usata quotidianamente si sporca di continuo e pertanto prima che smetta di funzionare ha bisogno di manutenzione soprattutto per garantirne l’igiene.

Questa infatti non è immune da schizzi di grasso e sugo che si depositano sopra la sua placca.

Pertanto il primo consiglio che possiamo darvi è di non aspettare che questa smetta di funzionare o di essere poco efficiente.

Ecco che diventa necessaria una pulizia costante con prodotti adatti almeno una volta al mese per la parte interna mentre per la parte esterna il consiglio è di pulirla almeno una volta a settimana.

Ma come procedere?

Va detto che la pulizia riguarda tre parti della cappa:

• l’interno;

• l’esterno;

• filtri.

La prima cosa da fare è procedere con la pulizia della parte esterna. Servono una spugna, un panno, acqua calda, sapone di marsiglia o a scelta aceto.

Se lo sporco non è tanto basta strofinare il coperchio della cappa con cura e sciacquare con un panno pulito.

Se lo sporco è molto, per procedere con una corretta sgrassatura è opportuno far bollire acqua e aceto lasciando che il vapore salga verso la cappa.

In tal modo oltre alla placca esterna verranno sgrassati anche i filtri cosi da essere più facile rimuovere le incrostazioni.

Cappa in acciaio, così pulisci l'interno

Se la cappa risulta molto sporca sarà invece necessario smontarla togliendo completamente il coperchio lasciandolo in ammollo.

Questo va messo con acqua calda e aceto per almeno 15 minuti e lasciando che il grasso si sciolga per poi passare sui lati del coperchio una spugna imbevuta di acqua e bicarbonato.

Risciacquare il tutto e asciugare bene.

Ecco come pulire i filtri

Una volta tolto il coperchio della cappa e rimosso i filtri controlla se sono usurati.

Se vanno ancora bene spruzza all’interno della cappa una soluzione sgrassante commerciale oppure un mix di acqua e aceto.

Lascia agire per 15 minuti e strofina dopo con una spugna.

Una volta rimossa la patina di grasso passare un panno umido con sola acqua tiepida ed asciugare.

Potete immergere i filtri anche in acqua e detergente per piatti lasciando agire e strofinando con una spazzola, sciacquare e asciugare con un panno.

Se invece i filtri sono usurati e vedi le spugna che sono ingiallite e sporche, l’unica cosa che resta da fare è sostituirle.

Consigliamo una sostituzione dei filtri ogni 2 mesi per quelli sintetici mentre ogni quattro mesi per quelli con carboni attivi.