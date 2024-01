Sempre più italiani negli ultimi tempi hanno installato delle pompe di calore. Ma un dilemma accomuna tutti, come pulirla? Ecco 3 semplici trucchi per renderla pulita in poco tempo.

Il nuovo anno è iniziato sulla scia dei temuti rincari di luce e gas. le preoccupazioni tanto temute dagli italiani si sono rivelate fondate.

A dirlo i dati diffusi negli ultimi giorni, che annunciano rincari delle utenze di luce e gas.

Ecco che gli italiani per fronteggiare queste problematiche di rincari si sono affidate alla nuove pompe di calore.

Tanti infatti stanno scegliendo di sostituire i tradizionali impianti a metano o gpl con le nuove pompe di calore.

L’installazione delle nuove pompe di calore, ha anche come obiettivo quello di rendere elettrico e sostenibile il sistema di riscaldamento e l’acqua sanitaria.

Come per tutti gli apparecchi elettrici e di riscaldamento questi devono essere mantenute in un corretto stato di pulizia che ne consentono un buon funzionamento.

Tali impianti se correttamente installati e gestiti permettono un notevole risparmio economico anche sui consumi.

Se la manutenzione ordinaria può essere fatta in maniera fai da te, altre necessitano di un tecnico abilitato anche al fine di garantire che l’impianto rispetti tutte le indicazioni previste dalle normative.

Questo perché anche per le pompe di calore è obbligatorio il libretto di impianto per i controlli di efficienza energetica, e come tale deve essere compilato da tecnici abilitati.

Ma allora come procedere con la pulizia in maniera fai da te?

Ecco 3 semplici trucchi per pulire la pompa di calore in maniera semplice, veloce e naturale.

Pompa di calore, puliscila con questi 3 trucchi: ecco quali sono

Le pompe di calore come tutti gli impianti elettrici per la climatizzazione necessitano di una corretta manutenzione al fine di garantire sicurezza e prestazioni.

Non si tratta soltanto di manutenzione obbligatoria per legge ma anche una corretta pulizia degli apparecchi.

Una corretta manutenzione e pulizia delle pompe di calore consentono di ridurre sensibilmente i consumi di questi impianti e di conseguenza avere bollette meno pensati.

Lo abbiamo detto in precedenza, se alcune operazioni devono essere fatte da un tecnico abilitato e autorizzato altre invece possono essere fatte in maniera fai da te.

Tali operazioni basiche si riferiscono alla:

• pulizia della griglia dello Split;

• pulizia dei filtri;

• pulizia dello scambiatore dell’unità interna.

Queste attività devono essere fatte tutte ad apparecchio spento e seguendo le indicazioni riportate nei manuali di installazione degli apparecchi.

Ma come pulire dunque la pompa di calore?

La prima cosa da fare è una pulizia generale dell’unità esterna. Questa deve essere fatta almeno una due volte l’anno, nel periodo primaverile e autunnale, cioè prima di mettere in moto l’apparecchio.

Non può essere pulita ne con idropulitrici, ne con solventi.

Va messo semplicemente del sapone neutro in uno spruzzino e una gomma per irrigare a bassa pressione di acqua.

Usando uno straccio pulire le superfici eliminando ragnatele e facendo attenzione a non danneggiare le alette in alluminio.

Lo stesso detergente va spruzzato sulla ventola frontale, attraverso la griglia protettiva.

Sciacquare con acqua corrente pulita. Prima di far ripartire la pompa di calore attendere la sua asciugatura.

Dopo di che spruzza uno spray al silicone sulle ventole e la camera di alloggiamento del fan.

Questo aiuterà la rimozione della condensa e la formazione di ghiaccio nelle giornate fredde.

Pompe di calore, attenzione a muffe e acari

Come pulire i filtri delle pompe di calore? Molti lo fanno semplicemente con acqua calda e detergente, ma questo modo di procedere non è sufficiente.

Una completa e profonda igiene dei filtri non può essere fatta semplicemente in questo modo. Per eliminare germi e batteri che possono causare malattie respiratorie e necessario utilizzare prodotti igienizzanti e disinfettanti specifici.

Inoltre non basta solo pulire i filtri perché sporco grasso e ambientale, si possono depositarsi anche sulle alette o sull’interno delle scocche.

Inoltre anche scarico e pompa di condensa sono soggette a muffa.

Attenzione alla pulizia dell’unità esterna

Altro elemento da considerare è la pulizia dell’unità esterna della pompa di calore.

Questa infatti funziona come un frigorifero ma invece di tenere in fresco il cibo, riscalda o raffresca l’acqua o l’aria.

Quindi proprio come per il frigorifero per il quale è necessario pulire la parte posteriore del radiatore a serpentina dove avviene lo scambio tra l’ambiente e il fluido, nella pompa di calore invece deve essere pulita la parte esterna, ossia la batteria.

Da questa vanno tolte foglie, polvere o altri tipi di depositi al fine di ottimizzare la funzionalità dell’apparecchio.