Pulire il vetro della doccia, il trucco anti-fatica: ecco come sbrigarsi in 5 minuti

C'è un trucco per pulire il vetro della doccia, in modo veloce ed economico? Ecco la soluzione fai da te per togliere subito il calcare e avere vetri brillanti e puliti.

Per pulire il vetro della doccia, c’è un trucco a costo zero ma che risulta essere altrettanto efficace.

Spesso infatti spendiamo soldi nell’acquisto di prodotti specifici ma i risultati non sono neppure eccellenti. Tra l’altro, alcuni detergenti per il calcare hanno anche un odore molto forte e penetrante che non a tutti è gradito.

Ecco allora la soluzione fai da te per togliere subito il calcare dalla doccia e avere vetri brillanti e puliti.

Come pulire il box doccia in vetro trasparente

Il problema principale della doccia a vetri è senza dubbio l'antiestetico accumularsi di decine e decine di gocce di calcare sulla superficie.

Quindi, oltre a consigliare un trucco molto efficace contro la formazione del calcare in doccia, che illustriamo nel paragrafo successivo, partiamo dalla prevenzione, per così dire.

Ogni volta che si termina di fare la doccia, è utile passare un panno di microfibra sui vetri, quando ancora si è all’interno del box doccia. Basta un minuto per asciugare l’acqua finita sulle superfici ma si tratta di un’abitudine che è in grado di far risparmiare sia tempo che fatica nella pulizia della doccia.

Periodicamente, quando si procede con la pulizia del bagno, sarà sufficiente allora utilizzare il detergente abituale per rimuovere residui di sapone, grasso o capelli, strofinando con una spugna antigraffio e risciacquando con acqua calda.

Si può anche spruzzare un po’ di candeggina, soprattutto sulle piastrelle, dal momento che svolge una efficace funzione antimuffa tra le fughe.

A questo punto, si asciuga con un panno morbido e la doccia è pulita, profumata e splendente.

Come togliere le macchie del calcare dai vetri della doccia

Ben altro paio di maniche invece mettersi all’opera per eliminare le macchie di calcare dal vetro della doccia. Ed ecco che il trucco della nonna, in questo caso, è efficace più che mai.

Ci sono due prodotti che tutti dovremmo avere in grande scorta in casa (tra l’altro costano poco): il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino bianco.

Ecco allora che per eliminare ogni traccia di calcare senza faticare, bisogna mettere in un secchio dell’acqua calda e la stessa quantità di aceto bianco. A questo punto, la spugna va imbevuta in questa soluzione e passata energicamente all’interno del vetro del box doccia.

Poi si risciacqua il tutto con il doccino e si asciuga con un panno morbido e asciutto.

Questo è senza dubbio il rimedio più efficace e veloce. Però, c’è da sottolineare il fatto che l’odore di aceto può risultare spiacevole per alcune persone (anche se è sufficiente aprire la finestra per qualche minuto, per farlo andare via).

In ogni caso, nessun problema. Infatti, è possibile sostituire l’aceto con il bicarbonato. L’unico accorgimento in più, in questo caso, sta nel diluirlo bene in acqua, perché chiaramente il bicarbonato direttamente posto sulla spugna potrebbe graffiare il vetro.

Come togliere l’opacità dai vetri della doccia

Per quanto il vetro possa non presentare tracce di calcare, è pur vero che, dopo qualche anno, si opacizza.

Ebbene, per farli tornare trasparenti e splendenti, senza dubbio il trucco dell’aceto di vino bianco è il rimedio più efficace a cui ricorrere.

Anzi, a dir il vero, ce n’è un altro che è ancora più sorprendente e che consiste nel versare sulla spugna del succo di limone, per strofinare i vetri della doccia e renderli brillanti come il primo giorno.

Però, va da sé che si tratta di una soluzione di certo non economica come quella a base di aceto.

Come pulire i vetri della doccia senza lasciare aloni

Anche se il vetro è igienizzato e senza calcare, resta da risolvere il problema degli aloni. Un vero e proprio incubo, per chi abitualmente pulisce i vetri di casa, inclusi quelli delle finestre e gli specchi.

Insomma, innanzitutto bisogna scegliere un buon prodotto a base di ammoniaca per la pulizia. E non tutti sono uguali, provare per credere. Con alcuni spray per la pulizia dei vetri l’impresa è decisamente meno ardua che con altri, che a volte sembrano “cerchiare” il vetro più di prima.

Il vero metodo per lavare i vetri prevede l’utilizzo di acqua e sapone. In seguito, si asciugano con l’apposita spazzola tergicristalli. E così andrebbe fatto anche per i vetri del box doccia, se si vogliono definitivamente eliminare gli aloni.

In effetti però si tratta di un’operazione che richiede un bel po’ di tempo ma anche di energia. Motivo per cui il consiglio è di provare differenti prodotti per la pulizia dei vetri e scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze.

