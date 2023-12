Quali sono le porcellane più pregiate per il tuo servizio di piatti?

Il servizio di piatti in porcellana è tocco di stile ed eleganza per decorare la tua tavola: scopri quali sono le tipologie di porcellana più raffinate.

La porcellana è da sempre sinonimo di raffinatezza e classe, ed è la scelta ideale per chi desidera impreziosire la propria tavola con un servizio piatti di alta qualità, in particolar modo sotto le feste.

Non tutte le porcellane sono uguali, ed esistono varie tipologie di porcellane che variano a seconda degli impasti e dei metodi di produzione.

Bone China e Fine Bone China

Il Bone China è una varietà di porcellana apprezzata per la sua eccezionale trasparenza e leggerezza. Il nome deriva dall’inglese “bone” proprio perché l’impasto per produrla contiene ossa di animali. Questa varietà di porcellana è utilizzata per la produzione di piatti e servizi di medio e alto livello.

La varietà Fine Bone China è quella di qualità migliore e si differenzia con le percentuali di polvere di ossa animali utilizzate nell'impasto: in questo caso viene utilizzato almeno il 30% di polvere di ossa animali e in questo modo è possibile creare piatti con bordi più sottili e traslucidi. Inoltre, la Fine Bone China è una porcellana particolarmente resistente.

Porcellane di Limoges

Le porcellane francesi sono particolarmente famose per la loro eleganza e raffinatezza. In particolar modo, la porcellana di Limoges ha origini antiche che risalgono al XVIII secolo, ed è famosa per il colore bianco ed i decori raffinati ed eleganti.

Delicatezza delle porcellane Wedgwood e Royal Worcester

La porcellana di Wedgwood è celebre per le sue sfumature delicate e il caratteristico colore blu Jasperware, mentre la Royal Worcester è nota per la sua maestria nella lavorazione delle forme più intricate. Utilizzate prima per la produzione di cammei, queste porcellane sono diventate famose per la realizzazione di vasi, piatti e servizi per il tè.

Le raffinate porcellane Royal Copenaghen

Le porcellane Royal Copenaghen sono famose in tutto il mondo e hanno origini anch’esse nel XVIII secolo: sono porcellane di altissima qualità e realizzate con tecniche artigianali. Queste porcellane, oltre ad essere utilizzate per la produzione di piatti, caffettiere e salsiere, sono utilizzate anche per la produzione di figurine di animali e statuette.