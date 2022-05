Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Arianna Giago LIFESTYLE Musica, PUBBLICATO: 3 ore fa Radio Italia Live 2022: ecco la lista dei cantanti Tempo stimato di lettura: 4 minuti di Arianna Giago

Radio Italia Live è pronta a invadere la piazza principale del capoluogo meneghino con i successi più ascoltati della musica italiana. Chi sono i cantanti che prenderanno parte all'evento? Ve lo diciamo in questo articolo.

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

L'industria della musica sta cogliendo quante più occasioni per ripartire da dove ci aveva lasciato con lo stop durato due anni a causa della pandemia e lo fa dalle piazze d'Italia. Dopo Battiti Live in Puglia e il Concertone del Primo Maggio a Roma, le edizioni dei live 2022 continuano a far ballare il pubblico in piazza con Radio Italia Live, presto a Milano. Ecco quindi tutte le informazioni che abbiamo sui cantanti, i presentatori, le date e gli orari del concerto. Radio Italia Live 2022: chi sono i cantanti che parteciperanno all'evento La lista con i nomi dei cantanti è finalmente stata resa nota dagli organizzatori. Sappiamo infatti che in tutto saranno 15 gli artisti pronti a calcare il palco di Radio Italia Live e ciascuno di loro si esibirà in 3 dei pezzi più famosi del proprio repertorio. Preparatevi quindi a cantarle davvero tutte! Stiamo parlando di voci italiane amatissime come quelle di Elisa che non ha certo bisogno di presentazioni, Marco Mengoni che ha preso parte anche al Concertone del Primo Maggio insieme a Coez e Rkomi anche loro protagonisti di Radio Italia Live. Non mancheranno anche l'intramontabile e sempre giovane Gianni Morandi e Francesco Gabbani. Grande spazio anche al cantautorato italiano più moderno come i Pinguini Tattici Nucleari, Marracash e ovviamente agli idoli dei giovanissimi come Blanco (che dalla sua vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood continua a girare l'Italia per esibirsi), Ghali e Ultimo. Non mancheranno infine, anche le rivelazioni di Amici di Maria De Filippi che più hanno saputo conquistare il proprio spazio nelle classifiche radiofoniche nazionali, come Alessandra Amoroso, Irama, Elodie e Sangiovanni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Italia (@radioitalia)







Dove, quando e chi sono i presentatori di Radio Italia Live 2022 I fan degli artisti citati (e i loro accompagnatori) faranno bene a prepararsi guardando l'elenco di cosa si può portare e cosa no, sulla pagina ufficiale Instagram di Radio Italia, perché l'appuntamento con il Live è ormai imminente, è infatti previsto per sabato 21 maggio 2022, a partire dalle 20.30 in piazza del Duomo a Milano. L'evento è totalmente gratuito e a presentarlo sarà il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che ormai da anni su questo palco, hanno imparato a prendere bene le misure. L'edizione 2022 di Radio Italia Live inoltre, coincide con un altro importante traguardo della radio che lo organizza, insieme al Comune di Milano e che ne da anche il nome. Radio Italia a febbraio di quest'anno infatti ha festeggiato i suoi primi 40 anni segnati dai grandi successi della musica italiana. Chi non potrà partecipare di persona all'evento potrà comunque guardarlo e sentirlo da casa. Il concerto infatti sarà trasmesso in diretta sui canali radiofonici e televisivi di Radio Italia e Radio Italia Tv (anale 70 e 570 del digitale terrestre e canale 725 di Sky).

