Gli artisti che si esibiranno sul palco di Radio Italia Live 2022 sono pronti per far ballare un'intera piazza, e non solo! Ecco cosa sapere per partecipare all'evento, orari e scaletta dei cantanti.

È tutto pronto per Radio Italia Live che ritorna sabato 21 maggio 2022 in diretta da Piazza del Duomo a Milano, questa volta dopo aver festeggiato una data davvero importante per l'industria radiofonica nostrana, quella del 40esimo anniversario di Radio Italia.

Se anche voi volete prendere parte alla nuova edizione del concerto nella piazza meneghina prendete carta e penna e segnatevi tutte le informazioni che bisogna necessariamente sapere prima di recarvi all'evento!

Radio Italia Live 2022, ecco come partecipare all'evento

Radio Italia Live è un evento totalmente gratuito non è previsto alcun biglietto e, proprio per questo motivo, ad essere previsto è invece il pienone in Piazza del Duomo. Per partecipare quindi vi basterà recarvi sul luogo.

Il consiglio fondamentale però è quello di andare molto prima dell'orario di inizio, indicato per le 20:10. Magari in tarda mattinata, di modo che vi sarà possibile assistere alle prove degli artisti che si terranno per tutta la prima metà della giornata e termineranno ovviamente prima di sera.

Proprio per gestire nel miglior modo possibile la folla che si accalcherà davanti al palco, gli organizzatori hanno pensato a tutto e sul sito di Radio Italia è possibile trovare oltre alla piantina di Piazza del Duomo, anche alcune disposizioni di sicurezza. Vi consigliamo di consultarle bene entrambe per avere ben chiaro cosa fare e soprattutto dove andare, in caso di emergenza improvvisa.

Per accedere alla piazza, inoltre, si dovranno superare i controlli con tanto di metal detector posti per impedire che all'interno dell'area dedicata all'evento vengano introdotti oggetti considerati potenzialmente pericolosi per la vostra incolumità come trolley, bombolette spray, ovviamente armi di qualsiasi tipo e sostanze stupedacenti.

Secondo il regolamento sarà vietato anche introdurre contenitori per liquidi, che siano di vetro, metallo o semplice plastica. Sono vietati anche bastoni per selfie, ombrelli, droni e piccoli mezzi di trasporto e l'ingresso sarà impedito ad animali di qualsiasi genere e taglia, per la loro e altrui sicurezza.

La scaletta delle esibizioni in ordine di apparizione

A presentare il concerto di Radio Italia Live saranno di due "padroni di casa" Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, gli artisti invece saranno 15 in tutto e ognuno di loro si esibirà in tre dei loro brani più di successo.

Stando alla scaletta diffusa su Internet, la prima ad esibirsi sarà Alessandra Amoroso. Subito dopo la cantante salentina sarà il turno di Blanco, sicuramente tra i cantanti più attesi del momento, seguito poi da Coez. Sempre in ordine di apparizione sul palco dell'evento si esibiranno anche Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali e Irama.

Successivamente saranno i turni di Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Insomma, un cast che promette non solo di far ballare un'intera piazza, ma anche di emozionarla con alcune delle canzoni italiane più amate dagli ascoltatori.