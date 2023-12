Chi è Raffaello Follieri: la storia dell'imprenditore che è stato con Anne Hathaway

Raffaello Follieri è un imprenditore pugliese che è diventato molto famoso in America, sia per la storia d'amore con Anne Hathaway che per l'arresto per truffa. Ripercorriamo la sua biografia, dai primi passi al successo, passando per le cadute.

Chi è Raffaello Follieri: tutto sull'imprenditore pugliese

Classe 1978, Raffaello Follieri è nato il 28 giugno a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, sotto il segno zodiacale del Cancro. Trattato in famiglia come un "prescelto", ha fondato la sua prima azienda durante gli anni di studio alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma. In seguito, prima di partire per New York, l'ha rivenduta ad una cifra esorbitante.

Arrivato nella Grande Mela come intermediario immobiliare per la Chiesa Cattolica, Raffaello è riuscito ad entrare nelle grazie dei più grandi investitori americani, come Vincent Ponte. Grazie alla vicinanza del Cardinal Sodano e agli apprezzamenti di gente di spicco, Follieri è stato in grado di farsi affidare milioni di dollari.

Entrato a far parte della New York che conta, ha dato anche vita a progetti di livello nella Bill Clinton Foundation. Dopo aver acquistato un lussuoso appartamento e uno studio nella Trump Tower è cresciuto ancora di più, mettendo radici nella Olympic Tower lungo la Fifth Avenue a Manhattan.

Raffaello Follieri: dall'arresto in America al ritorno in Italia

In pochi anni, Follieri è riuscito a creare un vero e proprio impero. Partito come emissario della chiesa cattolica, con il compito di risolvere il lato economico dello scandalo della pedofilia nella chiesa americana e fare da intermediario per la vendita del ricco patrimonio immobiliare, è passato al petrolio, per poi finire al gas e ai metalli rari.

E' nello stesso Paese che gli ha dato il successo che Raffaello ha vissuto il periodo più complicato della sua vita. Dopo essere diventato grande amico dell'assistente personale dell’ex presidente americano Bill Clinton, ha conosciuto il multimiliardario Ronald Wayne Burkle. E' quest'ultimo che, dopo aver investito 55 milioni di dollari nei suoi affari, l'ha denunciato per aver usato i fondi per spese personali.

La questione è apparsa grave fin da subito e, dopo le indagini dell'Fbi, nel 2008 Raffaello è stato arrestato. Colpevole di ben 14 capi di accusa, tra cui frode e riciclaggio di denaro, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere e ad un risarcimento del doppio rispetto a quanto frodato.

L'imprenditore è tornato in libertà il 25 maggio 2012 e, su decisione dell’Immigration e Customs Enforcement del Department of Homeland Security, gli è stato imposto il divieto di rientrare negli Usa. Così, è tornato a vivere in Italia e ha dato inizio al secondo capitolo della sua esistenza.

La vita privata di Raffaello Follieri: da Anne Hathaway a Konstantina

Poco dopo il suo arrivo a New York, precisamente nel 2004, Raffaello ha conosciuto Anne Hathaway grazie ad amici comuni. Tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che sono andati a convivere e l'attrice ha ufficializzato la loro relazione sui red carpet. La storia d'amore è giunta al capolinea quando Follieri è stato arrestato.

Tornato in Italia, l'imprenditore ha conosciuto Konstantina Koumouri. Si sono sposati e hanno avuto due figli. Oltre a sistemare la sfera professionale, Follieri si è occupato anche di quella professionale. Ha creato la Follieri Energy SA e la Blu Lion Shipping, aziende che hanno avuto uno stretto legame con l'Arabia Saudita. Nel 2019, però, ha venduto la sua quota di BLS per 1,437 miliardi di euro e, a gennaio 2023, la Follieri Energy per 137 milioni di euro.

Cosa fa oggi? Si vocifera che Raffaello stia pensando di investire nel mondo del calcio. Dopo che in passato ha cercato di acquisire il Foggia e il Palermo, adesso starebbe coinvolgendo una cordata di ricchi investitori sauditi nell'acquisizione della Roma.