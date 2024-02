Ragazzi fuori, testo e significato della canzone di Mare fuori di Crazy-J e Cardiotrap

Mare fuori è la serie Rai dei record che piace ad adulti e bambini. Tra i tanti elementi che hanno contribuito al successo della serie c'è la presenza della musica. Molte delle colonne sonore, infatti, sono cantante dagli stessi attori.

Oltre a "O mar for" e "Origami all'alba", un altro brano di grande successo è "Ragazzi fuori", cantata nella quarta stagione della serie tv. Ad intonarlo sono Crazy-J e Cardiotrap, ovvero Clara Soccini e Domenico Cuomo.

"Ragazzi fuori" parla di esperienze giovanili e delle difficoltà affrontate da chi ha un vissuto difficile, esattamente come i ragazzi detenuti nell'IPM di Napoli. Ecco il testo della canzone.

Il testo di "Ragazzi fuori"

Crescere quanto ci costa

Se siamo nati come fiori per strada

Senza manco farlo apposta

L’amore scotta, la voce rotta, la vita è stronza

Luci dei palazzi

Che ci annebbiano ancora la vista

E i tuoi occhi stanchi

Ora sono diversi

Sei dentro un loop loop loop loop loop

Che ti fa andare più giù giù giù giù giù

Ma ti sembra tutto quanto un deja vu

Non ti riconosci più

Gridi contro i muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna non ti fa compagnia

Metti la maglia al contrario

Che anche se esci si pensa sia moda

Rimangono petali senza colori

Lasciati per strada

Cresci sempre di più

Che cosa resta?

Togli la ruggine dalla faccia

Cerchi dentro lo specchio una risposta

Gridi contro i muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna non ti fa compagnia

Sei dentro un loop loop loop loop loop

Che ti fa andare più giù giù giù giù giù

Oggi sembra tutto quanto un deja vu

Non ti riconosci più

Gridi contro i muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna non ti fa compagnia

Sei dentro un loop loop loop loop loop

Che ti fa andare più giù giù giù giù

Deja vu

