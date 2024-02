Chi è Ratchopper: biografia, carriera e curiosità sull'ingegnere del suono e dj tunisino

Ratchopper, talento della musica tunisina, è riuscito a sfondare i confini nazionali e far conoscere la sua musica anche all'estero. Ha svolto diversi ruoli nel mondo musicale, da producer, a ingegnere del suono fino a diventare dj.

L'innato talento nel mondo musicale ha portato Ratchopper a sviluppare una carriera strabiliante che culminerà nella partecipazione con Ghali alla 74° edizione del Festival di Sanremo.

Scopriamo chi è Ratchopper svelando alcune curiosità sulla sua vita e carriera.

Ratchopper: biografia e carriera del dj tunisino

Souhayl Guesmi, in arte Ratchopper, è un cantante residente a Tunisi ma originario della cittadina di Jendouba. La passione per la musica nasce fin dall'infanzia.

A soli 14 anni, infatti, Ratchopper sviluppa una curiosità per il modo in cui veniva prodotta e realizzata la musica. Questo interesse lo ha portato a cimentarsi nella composizione musicale, remixando le canzoni che più gli piacevano.

Infatti, è proprio attraverso i remix che Ratchopper ha iniziato a farsi conoscere al pubblico, condividendo sulle piattaforme online tutte le sue produzioni. Da questo successo iniziale arriva la partecipazione a "Tunisia 88", un programma musicale di cui oggi Ratchopper è responsabile e co-fondatore.

Questo programma si occupa di promuovere la musica attraverso l'inclusione e la crescita personale di ogni musicista che scelga di parteciparvi. È dedicato alle scuole superiori e si compone di numerosi seminari.

Ratchopper: la svolta internazionale

Ratchopper è riuscito in breve tempo a farsi conoscere a livello internazionale. Questo è stato possibile grazie ad alcuni seminari condotti presso l'Atlas Music Academy, che gli ha permesso di far conoscere la sua musica in tutto il mondo.

Inoltre, il producer tunisino ha preso parte a diverse kermesse musicali internazionali, tra cui:

• Bethoveenfest a Bonn (Germania), che coinvolge appassionati di musica classica con orchestre di talento, spettacoli danza, laboratori e fiere gastronomiche

• HMS di New York

Successivamente, nel 2015 Ratchopper è stato premiato per aver composto la migliore colonna sonora in "48 Hour Film Project". I suoi album sono stati apprezzati oltre i confini della Tunisia.

Nel 2018, inoltre, Ratchopper ha fondato la sua personale etichette discografica, cioè la "BLOC C records".

Sanremo 2024: il duetto di Ratchopper e Ghali

Ratchopper nel 2022 ha iniziato a collaborare con il rapper Ghali. I due artisti hanno prodotto insieme il brano "Bayna", che è parte dell'album "Sensazione ultra".

L'obiettivo di Ratchopper è portare i suoni della musica tunisina in giro per il mondo. Quale occasione migliore per farlo se non al Festival di Sanremo?

Ghali ha deciso di esibirsi nella serata duetti del 9 febbraio con Ratchopper. Il brano che hanno scelto di cantare è "L'italiano vero" di Toto Cotugno. Si tratta di un connubio che non solo consolida la posizione di Ratchopper nel panorama musicale, ma offre anche creatività ed emozione.

