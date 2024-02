Chi è Rebecca Baglini? Un nome, una garanzia. La stilista è tornata nuovamente a vestire i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2024 e già nella prima puntata ha regalato un look particolare a Dargen D'Amico che è piaciuto molto sia al pubblico in sala che al pubblico da casa. Ogni abbinamento era stato studiato a tavolino e non era lasciato al caso.

Chi è Rebecca Baglini, la stilista che ha vestito molte star di Sanremo 2024

Rebecca Baglini è nata a Pietrasanta nel 1985. La stilista si è raccontata durante un'intervista realizzata da GQ Italia e ha parlato della sua famiglia: nonna cantante lirica e nonno antiquario. Dalla prima ha imparato:

Quanto sia importante il costume per un ruolo.

Dal secondo, invece:

Ho colto l’importanza della bellezza e dello studio.

La sua formazione è iniziata presso una facoltà umanistica: Lettere e filosofia, dove ha approfondito il tema della Storia del Costume. Appassionata di moda, Rebecca Baglini ha conseguito un master in Fashion Styling presso lo IED e anche un master in Fashion and Fabric Consultant al Wimbledon Collage of Art.

La sua passione, unita alla sua sua formazione, l'ha resa una delle stiliste più apprezzate in Italia, tanto da vestire molti cantanti, conduttori ed ospiti del Festival di Sanremo in corso e dei Festival passati. Parlando di sé stessa, nell'intervista che ha rilasciato al già citato giornale, Baglini si è definita un'operaia della moda perché chi lavora con lei può chiamarla a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana.

Rebecca Baglini è tornata al Festival di Sanremo e quest'anno ha vestito tre concorrenti in gara: Dargen D'Amico, i Negramaro e i Ricchi e Poveri. Inoltre ha creato il look di Mattia Stanga, conduttore del Prima Festival.

L'abito di Dargen D'Amico: il significato dei Peluche

L'abito di Dargen D'Amico è stato quello che ha colpito di più in quanto ha indossato un completo elegante con degli orsetti di Peluche che costituivano una collana; gli stessi orsetti erano indossati anche all'altezza delle caviglie. Il suo outfit era firmato Franco Moschino e gli orsetti di Peluche, su un completo elegante, rappresentano la contrapposizione della parte ludica, presente in ogni persona, all'età adulta.

Il look di Dargen D'Amico non è stato scelto a caso in quanto l'artista in gara ha portato una canzone molto profonda al Festival di Sanremo 2024 che si chiama Onda alta. D'Amico affronta il tema della guerra e delle migrazioni nel Mediterraneo, dove muoiono fin troppi bambini. Quegli orsetti di peluche indossati da Dargen D'Amico, dunque, come ha spiegato Rebecca Baglini, rappresenterebbero simbolicamente:

Le piccole vittime che pagano il prezzo più alto della guerra, sono quelli che i bambini perdono nel mare durante le traversate nel tentativo di raggiungere una terra più sicura.

