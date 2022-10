Il colosso della Disney ha un fitto programma di nuovi contenuti da aggiungere al proprio catalogo per questo autunno. Da poco è uscita la quarta stagione di Boris, serie tv cult italiana, ma è attesissimo anche il live action della Sirenetta, che ha per protagonista un'attrice di colore.

Da poco ha annunciato l’uscita di un nuovo cortometraggio di nome Reflect. In questo corto per la prima volta c’è una protagonista curvy. Inoltre, viene affrontato un argomento molto vicino agli adolescenti di oggi, ossia il rapporto che hanno con il loro corpo quando si guardano allo specchio. Da qui appunto il titolo Reflect che significa "riflesso" in italiano.

Di cosa parla Reflect? Trama del corto da non perdere

Il cortometraggio della Disney parla di dismorfofobia, la condizione secondo cui una persona non riesce a vedere altro che difetti e imperfezioni del proprio corpo. La protagonista è Bianca, una ragazza di 13 anni che sogna di diventare ballerina di danza classica.

È molto determinata nel non lasciarsi abbattere dai rigidi canoni imposti dalla scuola di danza. Ma Bianca soffre di dismorfia corporea, ossia un disturbo nel quale si investe molta energia preoccupandosi dell’aspetto del nostro corpo fino ad arrivare a una vera e propria ossessione nell’individuare i difetti (o presunti tali). In questo disturbo gioca un ruolo importante anche la società che con i canoni di bellezza attuali instilla pressioni psicologiche sulle donne di oggi e del domani.

Reflect è diretto dalla regista e artista Hillary Bradfield, la quale ha lavorato anche a Frozen II ed Encanto. Dura sei minuti ed è disponibile su Disney +.

Come è stato accolto il cortometraggio dalla critica

Il corto è stato accolto dal pubblico in maniera molto positiva. Su Tik Tok e Twitter ci sono numerosi commenti anche da parte di chi si è trovato nella stessa situazione della protagonista da adolescente e approva pienamente la scelta di affrontare questa tematica da parte della Disney.

La piccola Bianca diventa un esempio di body positivity in cui il pubblico da casa può rispecchiarsi accettando la propria diversità.

Leggi anche: Boris 4, il conto alla rovescia è quasi finito: chi c'è nel cast insieme a Stanis e René