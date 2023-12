Questi 10 oggetti portano sfortuna: ecco i regali da non fare per un Natale perfetto

Si tratta di oggetti che nell'immaginario collettivo portano sfortuna. Quindi a maggior ragione, regali da non fare a Natale. Ma per alcuni c'è anche "l'antidoto". Ecco perché.

Intanto c’è chi non è mai stato superstizioso nella sua vita e quindi queste cose non le sa. Magari però si deve provvedere a un pensierino natalizio per un parente o un amico che lo è. E allora, come comportarsi?

Quali sono i regali da non fare assolutamente a Natale perché si tratta di oggetti che portano sfortuna?

Eccoli in questo interessante e curioso elenco (e qualcosa tra queste l’abbiamo regalata tutti).

Cosa non si deve regalare a Natale

Ci sono delle circostanze in cui questi oggetti non vanno assolutamente regalati. In primis, se noi stessi siamo superstiziosi. Questo significa che non solo non ci va di farli ma che stiamo anche attenti a non donarli alle persone a cui teniamo.

In secondo luogo, se anche a noi non interessa nulla di superstizione, dobbiamo tener conto invece di chi riceve quel regalo e magari sappiamo per certo che crede alla sfortuna e ai segni funesti del destino.

In terzo luogo, non dobbiamo assolutamente mai regalare uno degli oggetti seguenti se non conosciamo bene chi abbiamo di fronte.

Magari si tratta del medico di famiglia, di un libero professionista che frequentiamo tutti i giorni ma di cui sappiamo poco o niente della sua sfera più intima e personale. Meglio dunque non fare gaffe ed evitare di urtare la sua sensibilità, regalandogli qualcosa che potrebbe farlo saltare sulla sedia.

In alcuni casi però, se si è più in confidenza, è possibile regalare alcuni di questi oggetti, a patto di farlo con “l’antidoto” che presentiamo.

I regali da non fare a Natale: ecco i 10 oggetti che portano sfortuna

Ultime corse alla ricerca del regalo perfetto, in vista dei festeggiamenti per il Natale, tra pochissimi giorni. Tra l’altro una prassi che non fa altro che aumentare l’ansia da Natale.

Ecco cosa non acquistare assolutamente, meglio optare subito per qualcosa di diverso, dal capo d’abbigliamento all’intramontabile gastronomia.

Per quanto riguarda gli oggetti in lista invece, per quanto utili e necessari, meglio acquistarli da soli.

Ecco i regali da non fare a Natale.

Spille

Tutto ciò che ha una punta inneggia alla sofferenza. Quindi, se proprio si vuole offrire in dono una spilla, magari perché chi la riceve è un appassionato di questi oggetti oppure si tramanda in eredità, bisogna pungere il destinatario per togliere il rischio.

Perle

Da sempre, nell’immaginario collettivo, le perle sono associate alle lacrime. Non si regalano meno che niente ai matrimoni. L’antidoto è regalarle in numero pari e farsi dare una moneta in cambio.

Coltelli

Sono forieri di tanto dolore e sofferenza. Quindi anche se quel set all’americana è il sogno della persona che abbiamo accanto, meglio optare per un altro tipo di regalo.

Ecco le migliori idee regalo di Natale per chi ama cucinare.

Forbici

Regalare un set di forbici equivale a tagliare i legami con quella persona. Allora, per tutti questi oggetti taglienti, l’antidoto è farsi “pagare” da chi li riceve (anche pochi centesimi simbolici), così da annullare il rischio, perché in fondo è come se lo stesse acquistando da solo.

Fazzoletti

Magari la nonna ha impiegato settimane per realizzare dei bei fazzoletti ricamati da regalare. Ebbene, secondo la superstizione, portano lacrime. Meglio ricamare asciugamani o tovaglie.

Scarpe

Un tempo, l’idea di comprare scarpe a una persona si associava inevitabilmente al momento della morte (dal momento che è un’usanza, quella di vestire il defunto da capo a piedi, tra l’altro con scarpe nuove e non utilizzate). Oggi regalare scarpe porta male perché quella persona si allontanerà da te.

Portafogli

Chi non ha mai regalato un portafogli a Natale? Un grande classico, come il profumo del resto. L’importante è che non sia vuoto. Quindi, al momento di porgere il pacchetto regalo, assicuriamoci di aver messo all’interno del portafogli, una moneta.

Profumo

Per molte persone, regalare un profumo porta male. Non tanto una questione di scaramanzia, quanto per il fatto che si tratta di qualcosa di molto personale. In questo senso, la scelta potrebbe rivelarsi non azzeccata e quindi l’altra persona non gradisce il pensiero. Oppure potrebbe suscitare tensioni in coppia (ad esempio il partner che riceve questo regalo da un collega o amico/a del sesso opposto), proprio perché si tratta di un pensiero che afferisce alla sfera intima di una persona e potrebbe testimoniare un legame speciale.

Salvadanai

L’idea della moneta portafortuna ritorna dunque in molti regali che altrimenti sarebbero da non fare a Natale. Oggigiorno esistono molte versioni anche personalizzate, col proprio nome ad esempio. L’importante è inserire all’interno sempre delle monetine sonanti e portafortuna.

Specchi

Si dice che portino energia negativa in casa. Come gli ombrelli ad esempio. Nel dubbio, meglio evitare.

Cosa non regalare per scaramanzia

Quello che abbiamo avuto modo di presentare è una selezione degli oggetti più comuni che si potrebbero regalare a Natale ma che, a quanto pare, portano sfortuna.

Ma per chi è superstizioso, l’elenco non si esaurisce di certo qui. Cappelli, foulard, lenzuola ma anche orologi (soprattutto fermi, quindi se non hanno batteria), oggetti in set da 4 pezzi (bicchieri, tazzine) e via di seguito.

E per un ulteriore pizzico di scaramanzia in più, vale la pena dare un’occhiata all’oroscopo e a quelli che saranno i segni zodiacali favoriti nel 2024.