Regali originali e d'autore: 10 oggetti per chi ama il design sotto i 100 euro

10 must have di design per fare un regalo elegante a meno di 100 euro.

Natale si avvicina e la ricerca dell'oggetto giusto da regalare diventa sempre più frenetica.

Questi 10 consigli sono perfetti per tutti gli amici appassionati di design, casa e di arredo a cui si vuole fare un regalo di questo genere, ma senza spendere delle cifre esagerate.

Non sempre è semplice individuare i giusti oggetti d'arredo da donare alle persone a cui vogliamo bene, ecco una guida degli oggetti d'autore e senza tempo da avere a casa.

10 must have di design e arredo da regalare

Solitamente si pensa che regalare un oggetto d'arredo possa costare molto. Non sempre è così: si può anche far un regalo azzeccato senza spendere una fortuna!

Ecco tutti i consigli sui migliori oggetti di design, partendo dal prezzo più basso fino al più alto.

10. Wooden Hand, Hay

Accessorio da disegno o semplice ornamento? Questa mano di legno unisce sentimenti di nostalgia, con la decorazione e l’artigianato. Realizzata per Hay completamente in legno di faggio naturale, potrebbe essere un idea di regalo, senza un costo proibitivo: il suo prezzo è di 29 euro.

9.Vassoio Rotary, Vitra

Questo vassoio si distingue per un design semplice e dalle linee pulite. Disegnato da Jasper Morrison, il vassoio è dotato da un piatto superiore rotante, che è possibile utilizzare in diverse modalità: è adatto per servire pietanze, ma anche per presentare piccoli oggetti. Il suo prezzo è di 65 euro.

8. Vaso Alvar Aalto, Iittala

Icona del design scandinavo, il vaso Aalto, noto come vaso Savoy, prende il nome dal suo creatore: il finalndese Alvar Aalto, che ha disegnato l'oggetto con la moglie Aino Marsio nel 1936 per la vetreria IIttala.

Il vaso è composto in vetro soffiato ondulato a canne, ed esiste sia in versione trasparente che opalina, in un'ampia palette colori. La forma fluida del vaso vuole richiamare le onde del mare. Il prezzo parte da 69 euro.

7. Fruttiera Mediterranean, Alessi

Realizzata in acciaio inossidabile la fruttiera di Alessi, utilizzata anche come centrotavola, porta sulla tavola forme lievi ed essenziali che popolano il mare.

Il suo prezzo è di 69 euro.

6. Lampada mouse, Seletti

In realtà gran parte delle lampade di Seletti offrono la possibilità di spendere meno di 100 euro.

Le lampade da tavolo disegnate da Marcantonio Raimondi Malerba sono realizzate in resina e si caratterizzano di uno stile inconfondibili. I prezzi variano dall'animale rappresentato: da un minimo di 72 euro per la lampada con i topolini, si arriva a un massimo di 96 per quella in cui viene raffigurato il geco.

5. Vaso Love in Bloom, Seletti

Sempre ad opera di Marcantonio, il vaso Love in Bloom di Seletti è un elemento d’arredo che non può mancare per tutti gli appassionati di vasi particolari. Realizzato in porcellana rappresenta una perfetta forma del cuore anatomico. Il suo prezzo è di 78 euro, ma viene realizzato anche in oro (108 euro) e in vetro (108 euro).

4. Juice Salif, Alessi

Lo spremiagrumi Juice Salif è un vero must per gli appassionati del design.

Oggetto iconico della produzione di Philippe Starck per Alessi, ha una forma originale che consente di essere utilizzato per la sua funzione con facilità.

Il bicchiere viene posizionato sotto la struttura, da cui cola il liquido del frutto. Il prezzo è di 79 euro.

3. Dalù, Atemide

La lampada da tavolo firmata Artemide è una riedizione degli anni Sessanta disegnata da Vico Magistretti, ma nonostante questo la sua struttura è ancora molto attuale. La lampada viene proposta sia nella sua colorazione bianca, che in nero.

Con le sue forme e semplici e lineari è un regalo elegante da fare. Il suo costo è di 84 euro.

2. Componibili Kartell

Gli inconfondibili componibili marchiati Kartell sono oggetti notissimi del design, e icona dell'azienda.

La Kartell produce infatti questi componibili da oltre 40 anni!

Come si può intuire il mobile può essere composto da più elementi sovrapponendo i pezzi tramite incastro. Il prezzo è di 100 euro.

1. Take, Kartell

Oggetto per eccellenza del design è la lampada da tavolo Take, ideata per la Kartell dal designer Ferruccio Lavian. La lampada è realizzata in policarbonato trasparente, un materiale innovativo ed estremamente resistente. Non poteva mancare nella rassegna, anche se di poco fuori budget: il suo costo è di 117 euro.

Perché regalare proprio un oggetto di design?

La scelta di regalare un oggetto di arredo non vale solo per gli amanti del design, ma potrebbe essere anche un'idea per chi non è proprio appassionato.

Ma perché regalare un oggetto di questo tipo potrebbe essere un vantaggio, rispetto a un qualsiasi altro dono?

Bisogna pensare che gli oggetti di design si distinguono per la loro originalità e unicità: vengono progettati sin nei minimi dettagli, a differenza di altri regali che si possono fare. Inoltre un oggetto di arredo sono solitamente caratterizzati da un elevato livello di estetica e stile.

Ma forse la ragione più importante per cui è bene regalare un oggetto di questo tipo, oltre al fatto che svolgono una funzione pratica, quindi hanno una certa utilità e sono di buona qualità, è il loro essere dei ricordi duraturi.

Ogni volta che il destinatario vede o utilizza l'oggetto, infatti, potrebbe ricordare con affetto il momento in cui gli è stato regalato.