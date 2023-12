Regali di Natale per chi ama il beauty: 15 idee dell'ultimo minuto per tutte le tasche

Natale è alle porte. Dovete fare un regalo a un'amante del beauty e del make up ma non sapete da dove cominciare? Ecco alcune idee dell'ultimo minuto che lasceranno a bocca aperta le persone che amate.

Ogni anno arriva il momento di porsi la fatidica domanda: che cosa regalare a Natale a familiari e amici?

Natale si avvicina sempre di più e trovare un regalo all'ultimo minuto può essere molto difficile se non si sa da dove cominciare a cercare.

Se il vostro obiettivo è stupire le persone che amate senza spendere troppo, ecco le 15 idee facili da trovare con cui lascerete a bocca aperta i vostri cari che amano il beauty.

Regali di Natale make up economici: i kit di L'Oreal sono il regalo perfetto senza spendere troppo

Se si ha un budget limitato o si è alla ricerca di un piccolo pensiero per fare felici i vostri cari che amano i prodotti beauty, in commercio ci sono molti cofanetti perfetti da regalare a Natale.

Per gli amanti del make up, L'Oreal ha lanciato diversi cofanetti della linea Self Confidence Box. L'Oreal ha pensato a due diverse combo labbra sotto i 20 euro per gli amanti del nude e del rosso, il colore perfetto da sfoggiare durante le feste:

• il kit Tu Vali rosso , che all'interno contiene una pochette nera, una matita labbra rossa e uno dei rossetti best seller del brand, il Color Riche in un'elegantissimo rosso perfetto per Natale

• il kit Tu Vali nude, che contiene una pochette nera, una matita labbra nude rosata e il nuovo rossetto liquido Matte Resistance in una tonalità nude ideale per tutti i giorni

Entrambi i kit sono in vendita a 19,95 euro (in offerta a 14,95 euro sul sito di Douglas) e si possono trovare presso tutti i rivenditori L'Oreal, come Caddy's, DM, Acqua e Sapone, Tigotà e da Douglas online e in negozio.

Per chi preferisce truccare gli occhi, invece, L'Oreal propone anche alcuni kit con mascara e matita occhi:

• il kit Tu Vali Bambi Eyes , che contiene una pochette bianca, una mini matita occhi nera e il mascara best seller Bambi Eyes

• il kit Tu Vali Telescopic Lift, al cui interno si trovano tre prodotti: una matita occhi nera, un eyeliner in penna e il mascara virale su TikTok Telescopic Lift

Il primo kit è in vendita al prezzo di 13,95 euro (in offerta a 10,46 euro sul sito di Douglas), mentre il secondo costa 24,95 euro (in sconto a 18,71 euro sul sito di Douglas)

Il regalo perfetto per chi ama la skincare: Filorga e Face D

Per gli amanti della skincare, i brand più famosi hanno lanciato alcuni kit a prezzi speciali per le feste di Natale.

Uno di questi, adatto anche alle pelli mature, è Filorga, un brand leader del settore che propone prodotti di qualità per la cura della pelle. I kit perfetti da regalare sono:

• il Discovery Kit Renewal , che contiene 4 mini taglie in un'elegante pochette riutilizzabile. Nel kit, che si può trovare in farmacia al prezzo di 25 euro , ci sono un'acqua micellare, la crema viso NCEF Reverse Cream,, la crema idratante NCEF Intensive e la maschera notte NCEF Night Mask

• il cofanetto Oxygen-Glow, che contiene la crema viso Oxygen-Glow in full size (50 ml), la crema occhi Oxygen-Glow Eyes e una candela profumata. Il kit è in vendita in farmacia al costo di 50 euro

Un altro brand di altissima qualità per la cura della pelle è Face D. Ogni anno propongono kit convenienti per la cura della pelle da regalare ai propri cari:

• il cofanetto Kydra Clean Kit , che contiene una vera e propria skincare routine in 4 step: il detergente viso Pure Cleanse, il siero all'acido ialuronico best seller Pure Plump, la crema viso con SPF Hydrafast 24H Cream SPF15 e una monodose della crema occhi Firming Lift Eye Cream. Il cofanetto si trova in farmacia e da Sephora al prezzo di 40 euro

• il cofanetto Fulleyes Essentials Kit che contiene lo struccante occhi Instant Eye Make Up Remover, il mascara nutriente Black Keratin Mascara, la maschera occhi Depuffing Eye Mask e una bustina monodose della crema occhi Firming Lift Eye Cream. Il kit si può trovare da Sephora e in farmacia al prezzo di 23,85 euro

Cosa regalare a chi ama i marchi di lusso

Volete stupire qualcuno con un regalo lussuoso ma non avete molto tempo per fare ricerche? Ci sono alcuni kit e prodotti che fanno al caso vostro e alcuni costano meno di 50 euro. Ecco due idee che potete trovare da Sephora o da Douglas:

• il Lash Clash Set di Yves Sait Laurant, un cofanetto esclusivo che contiene il famoso mascara Lash Clash in full size e un mini rossetto rosso Rouge Pour Couture. Il cofanetto costa 45 euro

• il cofanetto Dior Addict, una pochette che contiene i prodotti più virali e desiderati del brand, ovvero il Dior Addict Lip Glow Oil nella tonalità 001 Pink e il blush Dior Rosy Glow nella tonalità rosa best seller. Inoltre, il kit contiene anche la crema mani e unghie DIor Crème Abricot. Questo cofanetto è in vendita a 155 euro, ma è in sconto a 108 euro sul sito di Douglas

Regali beauty per lui: cosa regalare a Natale all'uomo che ama prendersi cura di sé

Pensare a un regalo dell'ultimo minuto può essere difficile. Se avete poco tempo per pensare, il regalo perfetto per un uomo che ama prendersi cura di se stesso è un kit per la cura della pelle o del corpo. In commercio se ne trovano molti, a prezzi diversi. Eccone due per stupire il vostro lui, vostro padre e vostro fratello:

• il cofanetto corpo di Rituals Homme Collection Men's Bath & Body Gift Set Medium , che contiene il bagnoschiuma Shower Foam, la crema idratante Anti-Dryness Body Cream, il 2-in-1 Hair and Body Wash e il profumo da viaggio L'Essentiel Eau De Parfum, una fragranza legnosa e rinfrescante. Il cofanetto è reperibile da Douglas o nei negozi Rituals ed è in vendita a 40 euro . Ne esiste anche una versione economica, la Small, al prezzo di 25 euro, e una più costosa, la Large, che costa 50 euro

• il kit Nivea Men Sensitive ultra-Calming, che contiene la schiuma da barba per pelli sensibili Ultra-Calming Shaving Foam, il dopobarba Ultra-calming After Shave Balm e la crema viso Ultra-Calming Face Cream. il cofanetto è in vendita su Amazon al prezzo di 20 euro.

Il regalo perfetto per chi segue sempre i trend di TikTok

Infine, cosa regalare a chi si tiene sempre al passo con i trend e desidera provare i prodotti più virali del momento? Ecco alcune idee che si possono trovare da Sephora: