Regali di Natale last minute da mettere sotto l'albero: 15 acquisti dell'ultimo minuto

Fare i regali di Natale spesso è fonte di stress, soprattutto se non abbiamo tempo e voglia, arrivando all'ultimo per farli. Il 25 dicembre si sta avvicinando, e anche solo il pensiero di fare dei regali last minute può diventare un peso per chi è sempre in ritardo.

Spesso infatti tra gli impegni delle settimane prima delle festività, i "vediamoci prima di Natale" e le cene, il tempo da dedicare agli acquisti dei regali è davvero poco.

Di seguito una piccola guida per alcuni consigli sui prossimi acquisti dell'ultimo minuto, che salveranno la situazione per non arrivare a Natale a mani vuote.

15 regali last minute per salvare il tuo Natale

In questa guida dei regali di Natale dell'ultimo minuto si privilegiano doni che non hanno bisogno di una consegna per essere recapitati.

Si prediligono infatti abbonamenti, idee creative o esperienze da regalare, che non hanno bisogno di una consegna e sono in formato digitale.

15. Gift card Amazon

Se ci si trova a corto di idee, comprare una gift cart di Amazon è l'idea migliore: si va sul sicuro, che il destinatario sia una persona difficile a cui fare regali, o che sia una di quelle persone che ha già tutto, e non si sa mai cosa prenderle.

L'importo di partenza è di 25 euro, più che sufficiente per comprare qualcosa di carino.

14. Gift card Airbnb

Con questa carta regalo, che è possibile anche personalizzare, è possibile scegliere importi tra i 50 e i 500 euro. Si potrà pernottare in tantissimi host di tutto il mondo. Inoltre è possibile anche impiegare il credito in attività proposte dagli host nei vari alloggi.

13. Gift card Zalando

Questo è un regalo perfetto per chi non sopporta fare shopping, ma apprezza anche l'acquisto online, con solo un tap sullo schermo del telefono.

Zalando offre una vasta scelta di abbigliamento da uomo donna e bambino.

12. Gift card PlayStation

Con un budget che va da 5 a 100 euro è possibile acquistare un credito prepagato per accedere a giochi, contenuti aggiuntivi e abbonamenti della PlayStation.

Quando scaricato resta a disposizione dei giocatori, e può essere installato sulla console anche in un secondo momento

11. Biglietto per un concerto

Regalare un biglietto per della musica dal vivo è sempre una buona idea. Se non si riesce ad acquistare un biglietto per il cantante preferito, è comunque possibile acquistare una gift card su TicketOne, spendibile sul sito per l'acquisto futuro di alcuni biglietti.

10. Sapori esclusivi in ristoranti stellati: cena per 2 in ristoranti dalla Guida MICHELIN

In questa Smartbox di 210 euro si può scegliere tra 15 ristoranti gourmet dai menù esclusivi. Dalle cucini creative, ai ristoranti glamour, fino agli chef che prediligono la cultura gastronomica del territorio, per un regalo di classe.

9. Abbonamento Fai

L'abbonamento al Fondo ambiente italiano è una buona idea da regalare a chi ama l'arte e la cultura. La tessera di coppia ha un costo di 60 euro, mentre quella individuale ha un costo di 39 euro. La durata è di 12 mesi.

8. Abbonamento Internazionale

Per chi vuole stare sempre aggiornato sulle notizie, senza rimanere sul banale e regalare il solito abbonamento al quotidiano, potrebbe essere un'idea regalare l'abbonamento al giornale Internazionale, che raccoglie i maggiori articoli di testate di tutto il mondo.

L'abbonamento varia da 75 a 124 euro, in base all'esigenza (digitale o cartaceo) e alle proposte.

7. Soggiorno alle terme

Un'altra idea molto bella e originale è quella di regalare un soggiorno alle terme, per chi ama il relax.

QC terme ha tantissime location in cui offre servizi termali: dalle Dolomiti fino alle terme di Milano, in zona Porta Romana.

Ci sono diversi voucher di ingresso, per singoli o per coppie, con diverse soluzioni: ingressi compresi di pranzo, aperitivo, e addirittura pernottamento.

6. Gift card Feltrinelli

Per chi ama leggere, ma non si sa mai che libro regalare perché si ha sempre paura che lo abbia già letto.

La Gift card Feltrinelli, utilizzabile in tutti gli store italiani, permette di non ritrovarsi in spiacevoli situazioni, in cui si regala un testo già letto.

5. Abbonamento Virgin Active

Un regalo da fare a chi vuole rimanere in forma è l'abbonamento che Virgin Active mette a disposizione un abbonamento di prova per 30 giorni e 10 ingressi complessivi, valido in una lunga lista di centri italiani.

4. Corso di lingua con Babbel

Babbel propone una serie di pacchetti in abbonamento che comprendono esercizi e lezioni online per imparare/migliorare/approfondire la conoscenza di una lingua straniera. Molto pratica: si accede anche via app, per poter imparare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Si parte da un minimo di 36 euro (tre mesi) fino a 499 euro per l'accesso illimitato.

3. Esperienze con Smartbox

Tra le varie esperienze che propone Smartbox ci sono anche diverse possibilità che riguardano lanci con il paracadute o altre esperienze mozzafiato.

Un regalo da fare alle persone giuste, che parte da un minimo di 139 euro.

2. Corso La Cucina Italiana

Per chi ha già qualche esperienza in cucina, e per chi non ha mai preso in mano un mestolo, c'è la possibilità di imparare con i corsi della Cucina Italiana.

L'offerta vanta tanti chef per altrettanti percorsi di cucina e di pasticceria, rivolti agli adulti o dedicati ai più piccoli o alle famiglie.

1. Gift Card su Startselect

Su Startselect si trovano tantissime Gift card da acquistare: abbonamenti a Spotify, Netflix, Google Play o Apple. La formula per ciascuno è sempre la stessa: dopo aver scelto il servizio si personalizza il messaggio, si sceglie il taglio e si impostano il destinatario e la data di arrivo desiderata. Resta solo da stampare un biglietto.