Regali di Natale per chi ama cucinare: 7 idee belle e utili, con un piccolo budget

Tutti, volenti o nolenti, dobbiamo metterci ogni giorno ai fornelli. Ecco qualche idea per i regali di Natale per chi ama cucinare. Per gli altri, non restano che i cibi pronti.

Si tratta di una frase molto ricorrente, nella nostra società, per quanto riguarda i doni da offrire a parenti ed amici, durante il periodo natalizio: “Ma ha già tutto!”.

Ecco allora qualche idea per i regali di Natale da fare a chi ama cucinare.

Uno dei pochi modi di stupire gli altri infatti è proprio questo: fermarsi un attimo a pensare quali sono le passioni che li animano e cercare di trovare qualcosa di carino che possa stupirli.

Soprattutto a Natale.

Cosa regalare a Natale a una persona che ha tutto

La cucina è un hobby per tante persone. Volenti o nolenti, si tratta di un’attività che dobbiamo svolgere ogni giorno, anche dopo una lunga giornata di lavoro.

Le opzioni, a questo punto, sono due: o si odia o si ama. C’è chi proprio mal sopporta il fatto di doversi mettere ai fornelli: ecco dunque che acquista in prevalenza piatti pronti, da accompagnare magari a una bella insalata.

C’è a chi invece cucinare piace, perché lo distrae dai pensieri della giornata (obbligandolo a concentrarsi sulle ricette da realizzare), perché lo rilassa mentre cucina guardando magari il programma preferito in tv.

A ogni modo, anche se si è animati da una grande passione, cucinare a volte è faticoso, in particolare per quanto riguarda la fase della preparazione di tutti gli alimenti necessari per una ricetta.

Ecco dunque che utensili e piccoli elettrodomestici possono davvero fare la differenza. Anche per stupire nelle idee regalo per il Natale.

Regali di Natale per chi ama cucinare: 7 idee

Una delle incombenze più grandi per chi cucina è senza dubbio rappresentata dal lavare e mondare le verdure. Ebbene, c’è chi in cucina non può fare a meno ad esempio della grattugia e la utilizza per qualsiasi ortaggio di una certa consistenza, dalla cipolla alla patata, dalla carota al sedano, alla zucchina e via di seguito.

Idea n.1: tagliaverdure multifunzione con vari optional

A julienne o a dadini, a fettine sottili o più spesse, permette anche di tritare la cipolla o schiacciare l’aglio velocemente.

Idea n.2: tagliere in bambù, per gli irriducibili del coltello

C’è chi ha l’abilità e la dimestichezza necessarie per affettare ogni tipo di verdure al coltello. Questo tagliere permette di preservare il piano cucina ma anche di far scivolare tutte le verdure nelle apposite vaschette di alluminio sottostanti, pronte da cuocere o da conservare.

Idea n.3: set di coltelli o di altri utensili per cucinare

Chi ama cucinare sa che per ogni alimento o preparazione dello stesso c’è bisogno di una lama specifica. Chi più ne ha, più ne metta dunque. Ma, coltelli a parte, risultano essere molto utili anche cucchiai e mestoli in silicone, dal momento che, stando alle più recenti disposizioni, non è più possibile utilizzare quelli in legno.

Idea n.4: portaspezie, un oggetto di design che fa la differenza

I dettagli sono essenziali nella cucina di un vero appassionato. Questo portaspezie è un contenitore con tanti piccoli barattoli dove conservare (finalmente) tutto ciò che solitamente si utilizza in cucina per insaporire le pietanze. Sale e pepe sono solo i più ovvi tra gli “immancabili”: consigliamo vivamente anche peperoncino, alloro, origano, salvia, timo, sale rosa, cannella, curry.

Idea n.5: selezione di spezie da cucina

Se il destinatario del nostro regalo di Natale, oltre ad amare il tempo trascorso ai fornelli è anche un estimatore della cucina orientale, allora un’idea per sorprenderlo è certamente rappresentata da un cofanetto di Spezie d’Oriente. Cannella, curry, curcuma, zenzero e cardamomo per chi ad esempio adora il pollo con il riso basmati o i dolci speziati.

La variante per chi invece apprezza la cucina messicana (ma anche quella italiana tipica del meridione) propone invece un cofanetto con diversi tipi di salse piccanti, da quella più delicata a quella più forte, di cui bastano davvero pochissime gocce per dare “fuoco” al piatto.

Scopri quali sono le spezie digestive per combattere gli eccessi a tavola.

Idea n.6: kit per preparare i dolci

C’è chi ama prepararli per poi degustarli a colazione o dopo cena ma anche chi li assaggia soltanto magari ci tiene a preparare qualcosa di più genuino per i propri figli o cari in generale.

Ecco allora che il set per la decorazione dei dolci permette di preparare dessert d’eccezione, simpatici cupcakes o addirittura cioccolatini, grazie ai pratici stampi in silicone. Volendo, si può optare anche per un set di coloranti alimentari.

Idea n. 7: piccoli elettrodomestici

Se è pur vero che chi ha passione nel farlo, ama trascorrere ore ai fornelli ma non è certo possibile farlo ogni giorno. Allora l’ideale è cucinare in grandi quantità, per poi conservare gli alimenti in modo ottimale, per usi futuri.

Molto utile ad esempio una macchina per il sottovuoto che, grazie a questo meccanismo, permette di eliminare l’aria dai sacchetti e conservare i cibi più a lungo.

Un altro regalo utile può essere un set di contenitori ermetici da utilizzare in frigo oppure per congelare il cibo in eccesso, in comode monoporzioni.